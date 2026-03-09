Dirigente afirma que República Dominicana mantiene estabilidad económica ante crisis internacional

Bartolo García

Santo Domingo, R.D.– El dirigente político Tomás Hernández Alberto aseguró que la economía de la República Dominicana se mantiene sólida y preparada para enfrentar cualquier impacto derivado del conflicto que actualmente se desarrolla en el Medio Oriente.

Al ser consultado por periodistas sobre las posibles repercusiones de la situación internacional en el país, Hernández Alberto afirmó que las políticas económicas implementadas por el Gobierno han permitido mantener la estabilidad.

El dirigente sostuvo que la administración del presidente Luis Abinader ha demostrado capacidad para manejar escenarios complejos derivados de crisis globales.

Según explicó, la economía dominicana cuenta con bases sólidas que permiten enfrentar con mayor seguridad cualquier efecto externo que pueda generarse por conflictos internacionales.

“El presidente Luis Abinader ha demostrado tener la experiencia y la capacidad para manejar momentos de crisis global. Hoy la República Dominicana cuenta con una economía fortalecida”, expresó Hernández Alberto.

El dirigente político destacó que la actual gestión gubernamental ha priorizado la estabilidad económica como uno de los pilares fundamentales del desarrollo nacional.

En ese sentido, señaló que las políticas públicas implementadas han buscado proteger los servicios esenciales y garantizar el bienestar de la población dominicana.

Asimismo, indicó que el Gobierno ha adoptado medidas preventivas orientadas a reducir posibles impactos de la situación internacional sobre la economía local.

Hernández Alberto manifestó que la planificación económica y la estabilidad institucional han sido claves para mantener la confianza en el país.

Finalmente, reiteró que, gracias al manejo responsable de la economía, la República Dominicana se encuentra en condiciones de enfrentar los desafíos derivados del escenario internacional.

#eljacaguero #EconomíaRD #LuisAbinader #RepúblicaDominicana #Actualidad