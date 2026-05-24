Diputados aprueban reforma laboral que amplía licencia de paternidad y refuerza derechos de trabajadores

Bartolo García

Santo Domingo.– La Cámara de Diputados aprobó en primera discusión y de manera unánime el proyecto de reforma al Código de Trabajo, una iniciativa que introduce importantes cambios en materia de derechos laborales, licencias, vacaciones y suspensión de contratos en situaciones excepcionales.

La pieza legislativa fue aprobada con 144 votos a favor luego de varios meses de estudio en comisión, y contempla modificaciones orientadas a fortalecer la protección de los trabajadores y adaptar la legislación a nuevas realidades laborales y sociales.

Entre los principales cambios figura la ampliación de la licencia de paternidad de dos a cuatro días laborables, mediante una modificación al artículo 54 del actual Código de Trabajo. Aunque inicialmente se planteó elevarla a siete días e incluir permisos por fallecimiento de hermanos, esas propuestas finalmente fueron descartadas.

La reforma también establece 13 causas que permitirán la suspensión temporal del contrato laboral, incluyendo los estados de excepción y medidas adoptadas por las autoridades que limiten la asistencia de empleados a sus lugares de trabajo, como ocurrió durante emergencias sanitarias y nacionales.

Otro de los puntos aprobados contempla que trabajadores con una antigüedad de entre tres y cinco años en una misma empresa podrán recibir un día adicional de vacaciones remuneradas, pasando de 14 a 15 días laborables como reconocimiento a su permanencia y compromiso laboral.

Asimismo, el proyecto incorpora nuevas disposiciones relacionadas con seguridad laboral, incluyendo la obligatoriedad de pruebas antidopaje para empleados que desempeñen funciones vinculadas con transporte, operación de maquinarias, seguridad, manejo de equipos peligrosos o contacto con menores de edad.

La iniciativa también dispone que las ayudas económicas otorgadas por muerte, enfermedad, discapacidad o quiebra empresarial estarán exentas de impuestos y embargos, garantizando que esos recursos lleguen íntegramente a los beneficiarios en momentos de vulnerabilidad.

Con esta reforma, los legisladores buscan modernizar el Código de Trabajo dominicano, fortalecer la seguridad jurídica laboral y adaptar las normas a nuevas modalidades de empleo como el teletrabajo, al tiempo que amplían beneficios y garantías para los trabajadores dominicanos. #eljacaguero