Diputado dice hay consenso en que discurso de Abinader fue deficiente y de muy pocos logros

SANTIAGO. – El diputado por Santiago del partido Fuerza del Pueblo, Félix Michell Rodríguez, calificó el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, de muy largo y que hay un consenso en la población de que además fue deficiente y podría decirse que malo, por las pocas cosas que se presentaron como logros en favor del pueblo dominicano.

Dijo que en su provincia Santiago, pregunta a menudo a la población de cómo está la situación del país y en particular los jóvenes dan como respuesta que la cosa está muy difícil por la falta de empleos, mientras que las amas de casas se quejan de los altos precios de los productos de primera necesidad.

“Son muy pocas las cosas que se presentaron en ese discurso que vayan en favor de la población dominicana, porque yo, por ejemplo, en Santiago, pregunto cómo está la cosa, voy y pregunto a los jóvenes y me responden que la cosa está difícil porque no hay empleos y las amas de casas me dicen que todo está muy caro y que no les alcanza el dinerito para la comida”, indicó el diputado Rodríguez.

Agregó que cuando habla con personas que padecen alguna enfermedad, se quejan de los altos precios de los medicamentos y que además no cuentan con el dinero para poder comprar medicinas de bajos, ni altos costos y añadió que cuando va a los barrios, la mayoría de la gente expresa temor por la inseguridad ciudadana.

“La gente se acuesta, se levanta y es con temor a perder sus vidas y sus bienes, porque hasta estando dentro de sus casas pueden ser víctimas de la delincuencia que los azota y a eso también se suma, que, en hechos interpersonales, la gente le ha perdido el miedo a la autoridad y se dan agresiones, porque no les tienen temor a las consecuencias y esto va por muy mal camino”, sentenció el también miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo.

Dijo finalmente que todo lo que viene ocurriendo en el país en materia de la criminalidad y la delincuencia, se traduce en más de un 60 por ciento de la población que se siente insegura y vimos que el presidente de la República, en su discurso ante la Asamblea Nacional, tocó ese tema, como de refilón.

El diputado Félix Michell Rodríguez, se refirió a la reciente alocución del presidente Luis Abinader, al participar como invitado del programa televisivo, “Una Nueva Mañana”, que se transmite diariamente por Tele Radio América.