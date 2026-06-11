DINTEL-PN y MP confiscan armas, municiones, dinero en efectivo y otros elementos ilícitos durante allanamientos en Santiago; tres personas detenidas

SANTIAGO, RD.-Miembros de la Subdirección Regional Cibao Central de Inteligencia (DINTEL), en coordinación con agentes del equipo SWAT, la Policía Preventiva y representantes del Ministerio Público, realizaron varios allanamientos simultáneos que culminaron con la incautación de armas de fuego sin documentación, municiones, armas blancas, dinero en efectivo y otros objetos presuntamente vinculados a actividades ilícitas.

Como resultado de estas intervenciones, tres personas fueron detenidas para fines de investigación.

Durante los operativos, las autoridades ocuparon un revólver y dos pistolas sin documentos, junto con sus respectivos cargadores; 48 cápsulas de distintos calibres; cuatro teléfonos celulares; un rollo de papel film; un DVR; una cámara de vigilancia; siete armas blancas, y la suma de RD$50,000.00 en efectivo, en diferentes denominaciones.

Las operaciones fueron ejecutadas en los sectores Barrero, en Navarrete; Pontezuela, en Tamboril, y Villa Verde, en Gurabo, amparadas en órdenes judiciales. Entre los detenidos figura una mujer, todos puestos bajo investigación por las autoridades competentes.

Los detenidos y las evidencias ocupadas fueron puestos bajo custodia del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.