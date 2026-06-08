Desmantelan almacén que comercializaba productos vencidos y alimentos en mal estado en San Cristóbal

Bartolo García

San Cristóbal. Autoridades de Pro Consumidor, el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM) y la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud (PEDECSA) desmantelaron un almacén donde presuntamente se realizaban prácticas fraudulentas de reetiquetado de productos vencidos y procesamiento de alimentos con materia prima en estado de descomposición.

Durante la intervención, los organismos actuantes retiraron toneladas de mercancías adulteradas, incluyendo productos alimenticios no aptos para el consumo humano, los cuales representaban un grave riesgo para la salud de la población. Las autoridades también ocuparon evidencias que confirman la operación sistemática de estas prácticas ilegales.

El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, explicó que en el lugar se manipulaban fechas de vencimiento para comercializar productos caducados como si estuvieran aptos para el mercado, una acción que vulnera los derechos de los consumidores y pone en peligro la seguridad alimentaria del país.

Las investigaciones permitieron además la incautación de máquinas, equipos e instrumentos utilizados para alterar las fechas de expiración de los productos. Como parte de las medidas adoptadas, el establecimiento fue clausurado de manera inmediata para evitar que continuara operando.

Alcántara informó que el propietario del negocio, identificado como reincidente en este tipo de delitos, fue arrestado y puesto a disposición del Ministerio Público, que continuará el proceso judicial correspondiente en busca de sanciones acordes con la gravedad de los hechos.

Las autoridades reiteraron que mantendrán una vigilancia permanente sobre el mercado nacional y reforzarán los operativos de inspección para detectar y combatir cualquier práctica que ponga en riesgo la salud de los ciudadanos o afecte la confianza de los consumidores.

Pro Consumidor aseguró que continuará trabajando junto a las demás instituciones competentes para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria y protección al consumidor, enviando un mensaje claro de que no se tolerarán acciones que comprometan la salud y el bienestar de la población dominicana.