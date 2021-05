Científicos de EE.UU. y Canadá han encontrado un compuesto de la fruta con la capacidad de inhibir una enzima que promueve el crecimiento de las células malignas de la leucemia

Los aguacates ofrecen una pista para crear un tratamiento menos agresivo frente a la leucemia o cáncer de sangre, según un nuevo estudio de la Universidad de Guelph en Ontario (Canadá), publicado recientemente en la revista Blood.

La investigación se centró en la leucemia mieloide aguda (LMA), la forma más devastadora de ese tipo de cáncer. En la mayoría de los casos, la enfermedad se presenta en personas mayores de 65 años y menos del 10 % de los pacientes sobreviven cinco años después del diagnóstico.

#UofGResearch led by Dr. Paul Spagnuolo (@SpagLab) has identified an enzyme that's critical to leukemia cell growth, and a compound in avocados may offer a new way to target it.@uofg @FoodScienceDept @UofGuelphOAC @UofGResearch @LeukemiaRF @SRC_CRS https://t.co/YZge0j1cZN