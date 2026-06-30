Desafío Científico Adium fortalece la investigación oncológica de jóvenes médicos en América Latina

Bartolo García

Junio de 2026.– La segunda edición del Desafío Científico Adium consolidó su posición como una de las principales plataformas regionales para la investigación oncológica, al reunir 72 trabajos científicos desarrollados por médicos en formación de 43 instituciones pertenecientes a 11 países de América Latina. La iniciativa promueve el intercambio de conocimientos orientados a responder a los desafíos actuales de los sistemas de salud de la región.

Las investigaciones, procedentes de Argentina, México, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Perú y República Dominicana, abordaron temas relacionados con la prevención del cáncer, acceso a tratamientos innovadores, biomarcadores, medicina de precisión, investigación en vida real e inequidades en salud, evidenciando el creciente interés de las nuevas generaciones por generar soluciones con impacto clínico y social.

Durante la fase final del desafío, los equipos seleccionados defendieron sus proyectos ante especialistas internacionales en oncología, quienes evaluaron el rigor científico, la calidad de las presentaciones y la capacidad de respuesta de los participantes. El proceso también buscó fortalecer las habilidades de comunicación científica y el pensamiento crítico de los futuros especialistas.

La directora médica de Adium para Centroamérica y el Caribe, Ana Patricia Argueta, destacó que el principal valor de esta iniciativa es impulsar investigaciones que nacen desde la propia realidad latinoamericana y responden a las necesidades concretas de los pacientes. Asimismo, afirmó que el desafío promueve una comunidad regional de colaboración científica entre médicos en formación.

El primer lugar fue otorgado a Colombia, gracias a una investigación liderada por el Dr. Favio Fernando Varón Suárez, enfocada en una estrategia comunitaria para detectar y erradicar Helicobacter pylori en población indígena del Tolima, con el propósito de reducir el riesgo de cáncer gástrico. El segundo lugar correspondió a México, por un estudio sobre el uso de inmunoterapia y la optimización de tratamientos de alto costo, mientras que el tercer lugar fue para Argentina, con una investigación sobre medicina de precisión aplicada al cáncer colorrectal metastásico.

Como reconocimiento, los equipos ganadores recibieron patrocinio para participar en el Congreso ASCO 2026, considerado uno de los eventos más importantes de la oncología mundial, mientras que el primer lugar obtuvo además una beca anual de acceso a recursos académicos especializados. Con esta iniciativa, Adium reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la investigación médica, la formación de nuevos especialistas y el desarrollo de soluciones innovadoras para mejorar la atención oncológica en América Latina.