La mañana de este miércoles, el aspirante a la presidencia de la república, Francisco Domínguez Brito, reveló que el actual Gobierno en su primer un año, ha tomado casi la totalidad de préstamos tomados por la gestión del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en los últimos ocho años.

“Cuando el PRM estaba en oposición fue duro contra el PLD por el tema préstamos, sin embargo, en su primer año de gobierno han tomado 13 mil millones de dólares, casi la totalidad de préstamos que se tomaron en 8 años de gobierno del PLD”, afirmó el miembro del Comité Político del PLD.

Las declaraciones ofrecidas por el dirigente peledeista en el programa Matinal 5, fueron respondidas inmediatamente por el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, quien precisó que la pasada administración no dejó los recursos para el programa FASE en agosto 2020, por lo que este Gobierno tuvo regularizar la deuda emitida para pagar contratistas durante la transición.

Vicente dijo además “Parece que se te olvidó que estamos batallando una pandemia que sólo en gastos directos asociados a ella se ha tenido que destinar más de RD$189 mil millones. Asumo que no estás recomendando no darle asistencia social a los más afectados por la pandemia o no comprar la vacunas”.

El debate continuó cuando el diputado por Santiago, Víctor Suárez, intervino en respuesta a Jochi Vicente, diciéndole que su comentario es contradictorio a los datos que públicamente posee la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES).

“Ahora, si ustedes quieren hablar del gasto en vacunas, podrían: Empezar por enviar los contratos, decir los precios y nombrar los intermediarios y a quiénes le compraron. ¿Por qué no lo mandan? o mejor aún, ¿Por qué no lo publica usted mismo señor ministro?”, siguió contestando Suárez.

Le recordó al Ministro de Hacienda, que el economista Jaime Aristy Escuder ha señalado que se pagaron 1,300 millones de pesos en intereses en 2020 por él emitir exceso de deuda. “Su estrategia de patear la deuda costó 13,000 millones de pesos a nuestro país”, concluyó.