Definidas las semifinales del Torneo Internacional de Béisbol Punta Cana JDM 2026

Bartolo García

Punta Cana.– El Torneo Internacional de Béisbol Punta Cana JDM 2026 entra este jueves en su etapa decisiva con la celebración de las semifinales, luego de una exitosa semana de competencia que ha reunido a 60 equipos de 10 países, en un certamen disputado por la Copa Banreservas y dedicado al exgrandesligas venezolano Omar Vizquel.

En esta edición participan delegaciones de República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, México, Aruba, Guatemala, Cuba, Estados Unidos, Colombia y Panamá, consolidando el evento como uno de los principales torneos internacionales de béisbol menor de la región.

La jornada semifinal iniciará desde las 9:00 de la mañana con partidos en las categorías U8, U10, U12, U14 y U16, mientras que en la U6 se enfrentarán Indians Bayamón y Tiburones de Punta Cana a partir de las 2:00 de la tarde. En la categoría +17, el duelo será entre Nisibón y Chamos Program, desde las 11:30 de la mañana.

Entre los enfrentamientos más destacados figuran los choques entre Nationals Mayagüez y Leones de Quintana en la U10, Liga Abreu frente a Babe Ruth en la U12, además de los compromisos de Black Hawks contra Liga Babe Ruth y USA Scout Carolina ante Tiburones en la U14.

El torneo cuenta con el respaldo del Ministerio de Turismo, Banco de Reservas, el Ministerio de Deportes, la Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol, Seguros Banreservas y el Distrito Turístico Verón-Punta Cana, instituciones que han apoyado la organización y desarrollo del campeonato.

El director general del evento, José Dijols, destacó el éxito alcanzado hasta el momento y aseguró que las jornadas finales ofrecerán un gran espectáculo deportivo. Además, invitó a los aficionados a asistir al Estadio RD Complex para respaldar a los equipos participantes y disfrutar del alto nivel competitivo del torneo.

Dijols también confirmó que la ceremonia de premiación volverá a celebrarse en el reconocido Coco Bongo Show & Disco de Punta Cana, uno de los principales atractivos del campeonato, que concluirá con la entrega de premios a los equipos y jugadores más destacados de esta edición.