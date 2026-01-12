Defensor Público NYC advierte “Inmigración viene para la Gran Manzana”

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- El Defensor Público en esta ciudad, Jumaane Williams, emitió el pasado fin de semana una advertencia a los neoyorquinos de que “Inmigración viene para la Gran Manzana”.

El Defensor del Pueblo es un funcionario electo que actúa como vigilante, investiga quejas, es una figura política de control y representación ciudadana que puede presentar legislación y es el siguiente en la línea de sucesión del alcalde.

Su rol principal es dar voz a los neoyorquinos y asegurar que las agencias cumplan sus deberes, no es un abogado para casos penales individuales, sino, como lo es actualmente Jumaane Williams.

Mientras, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en declaraciones desde el Bajo Manhattan se negó a confirmar si desplegará una gran cantidad de agentes del ICE en la ciudad.

Sin embargo, prometió utilizar todas las herramientas a disposición del gobierno para hacer cumplir las leyes de inmigración.

Asimismo, informó que en NYC inmigración ha arrestado a 54 personas en los últimos meses como parte de una ofensiva contra la pandilla dominico-estadounidense “Los Trinitarios”, luego de herir a un agente de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el vecindario dominicano de Washington Heights.

Los quisqueyanos Miguel Mora Núñez, de 21 años, y Christhian Aybar-Berroa, de 22, que, según Noem, estaban afiliados a “Los Trinitarios”, fueron acusados poco después del tiroteo del 19 de julio en Fort Washington Park, en el Alto Manhattan.

Además, dijo que en este mandato del presidente Donald Trump se han deportado 650 mil personas, y otros dos millones se han autodeportado.