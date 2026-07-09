Debido acoso autoridades alcaldía de NY “Dominican Taste Festival” no se volverá celebrar en Alto Manhattan

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- El “Dominican Taste Festival”, dedicado a la gastronomía, el turismo, la cultura y el emprendimiento dominicano, que durante años se celebró en Alto Manhattan, anuncia su salida del vecindario quisqueyano debido al exceso de fiscalización (o acoso) personal por parte de comisionados del alcalde Zohran Mamdani.

El evento, dirigido por la empresaria y líder comunitaria Elida Almonte, fue un gran éxito. Reunió a miles de personas los días sábado 27 y domingo 28 del mes pasado, en Plaza Quisqueya, ubicada en Broadway, esquina con la calle Dyckman, en el sector de Inwood, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche; sin embargo, la actividad no se volverá a realizar aquí.

“El festival encontró un hogar durante seis años en el vecindario dominicano, donde crecimos junto a la comunidad y construimos una plataforma que hoy es un referente para la promoción de la República Dominicana en Estados Unidos”, precisó Almonte.

“Sin embargo, ha llegado el momento de tomar una decisión difícil, pero necesaria: no seguirá, debido a tanto acoso”.

A pesar de haber cumplido con todos los permisos, inspecciones, pólizas de seguro y requisitos exigidos en NY, la entidad enfrentó en esta edición un nivel de fiscalización y exigencias de último momento que hicieron extremadamente complejo el desarrollo del evento.

Como organizadores, creemos firmemente en el cumplimiento de las normas y en la importancia de garantizar la seguridad de todos los asistentes. Nunca hemos objetado la supervisión de las autoridades.

Lo que sí nos preocupa es que, aun cumpliendo con todos los requisitos, el proceso se convierta en una carga que dificulte la realización de iniciativas comunitarias que benefician a miles de personas.

El “Dominican Taste Festival” nació para unir a la comunidad, promover el turismo, impulsar el emprendimiento y proyectar la mejor imagen de la RD. Nuestra energía debe estar enfocada en servir al público y no en enfrentar obstáculos administrativos que pongan en riesgo el esfuerzo de cientos de voluntarios, patrocinadores, artistas y colaboradores, subrayó Almonte.

Por esa razón, la organización ha decidido trasladar el Festival 2027 al condado del Bronx, donde esperamos encontrar un entorno que permita seguir creciendo y ofreciendo una experiencia de excelencia para nuestra comunidad. Próximamente anunciaremos el lugar.

Agradecemos profundamente a nuestros patrocinadores, voluntarios, artistas, emprendedores, autoridades, medios de comunicación y, sobre todo, a las miles de familias que, durante seis años, hicieron del “Dominican Taste Festival” un símbolo de orgullo dominicano en Alto Manhattan.

Este no es el final de una historia; es el comienzo de un nuevo capítulo, precisó Almonte.