De Barbados al show del Super Bowl: Rihanna, la superestrella que vuelve a actuar después de 6 años

A los 16 años causó impacto en la música. En 2016, en pleno éxito, se alejó para dedicarse al mundo de la moda y la belleza

En el año 2005 el mundo de la industria musical se conmocionó al escuchar Pon de Replay, un sencillo con el que los amantes del pop, e incluso los que no son devotos del género, voltearon a ver y querer conocer a su intérprete: Rihanna. 18 años después, la cantante está a punto de sumarse a la exclusiva lista de artistas femeninas en encabezar uno de los espectáculos masivos más importantes del mundo, el Halftime Show del Super Bowl.

Pese a que actualmente cualquiera puede identificar canciones como Diamonds, Love the Way You Lie o Umbrella, su historia comenzó dos años previos a su debut como solista. En 2003 fue “encontrada” por el productor musical americano Evan Rogers durante una visita a Barbados.

Ella es originaria de dicha paradisíaca isla, un lugar que previo a su éxito internacional que muy pocos conocían. En el año 2021, cuando el país se declaró oficialmente como una república y puso fin a 396 años de dependencia de la corona británica, fue declarada “Héroe Nacional de Barbados” gracias a que la cantante logró que el mundo volteará a ver su lugar natal gracias a sugran impacto artístico y empresarial.

Así lucía la cantante en su juventud (Foto: Archivo)

Esta es la historia de una superestrella que todo el tiempo ha cosechado éxitos, pasando de la música a la moda, la industria de la belleza a tener una de las marcas de lencería más solicitadas y consumidas a nivel mundial; una cantante que hace historia.

De la Isla Barbados a conquistar el mundo

Robyn Rihanna Fenty, tal su nombre real, nació el 20 de febrero de 1988 dentro de un núcleo familiar conformado por sus padres son Monica Braithwaite, una contadora, y Ronald Fenty, un comerciante y supervisor de un almacén, que posiblemente ya daba un pequeño indicio de lo que le deparaba a largo plazo a la cantante.

Además, la reconocida modelo tiene dos hermanos, Rorey y Rajad Fenty, dos hermanas y un hermano por parte de otro matrimonio de su padre. Algo que ella ha preferido mantener de manera privada, evitando en todo momento hablar de su familia para no exponerla a la atención mediática que genera frecuentemente.

Nace una estrella

Al comprobar que tenía grandes aptitudes vocales y artísticas desde que era pequeña, con tan solo 16 años firmó su primer contrato con una reconocida disquera. Rihanna cantó para Rogers canciones de Mariah Carey y Destiny ‘s Child, el productor impresionado por el talento de la joven, pidió tener una reunión con su madre para que le permitiera llevarla a Estados Unidos para grabar pistas y enviarlas a casas disqueras, algo que fue todo un acierto.

Rihanna es una de las cantantes más ricas del mundo (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images)

Por tal acción, Evan Rogers incluso ha sido incluido en numerosos artículos de prensa especializada en música como uno de los más importantes “descubridores de estrellas” en la historia, codeándose Scooter Braun, quien a través de YouTube encontró a Justin Bieber.

Canciones que marcaron épocas y generaciones

Aunque “cada cabeza es un mundo”, algunas canciones de Rihanna se han convertido en clásicos que con el tiempo se convirtieron en referentes culturales de épocas específicas y las generaciones que en ese momento disfrutaron de ellas.

En marzo del 2022, la cantante confesó en una cita con la prensa para presentar su nueva línea de maquillaje, cuáles son sus canciones favoritas, sorprendido a más de un fan y presente, puesto que en el pasado se había negado a enlistar sus creaciones, pues consideraba que hacerlo podría inferir en la percepción individual que tienen los seguidores de su música.

“¿Cuál es la canción de la que más orgullosa estás?”, le preguntó Mikayla, una famosa creadora de contenido americana para TikTok. “Oh, mierd*”, contestó en un primer instante entre risas. La influencer tuvo que externar primero su opinión para así alentar a la intérprete “Es Unfaithful”; Rihanna se sinceró “Me encantan Needed Me y Diamonds”.

Sin embargo, para la crítica profesional, sus fans y las estadísticas que arrojan plataformas musicales vía streaming y ventas físicas, estas serían las más populares y aclamadas:

We Found Love, Work, Only girl in the world, Don’t Stop the Music, What’s My Name, Love on the brain, Umbrella, Diamonds, Stay y Lift me up.

De la música a la moda y al mundo empresarial

Es importante aclarar que previo a su debut como empresaria, Rihanna ya había vendido 250 millones de producciones musicales en todo el mundo, algo por lo que más de uno ha señalado que el negocio del espectáculo “le ha quedado pequeño” y se ha demostrado con su éxito en líneas de belleza.

Su marca de maquillaje Fenty Beauty, de la que es propietaria junto con el conglomerado de lujo LVMH, le proporcionó en 2019, según Forbes, buena parte de los 600 millones de dólares en que está valorada la fortuna de la cantante.

Además, desde el año 2017 cuando arrancó el proyecto, dejó en claro que no repetiría patrones que grandes firmas han hecho: hacer del maquillaje y la ropa interior algo exclusivo para cada género. No dudó en apostar por la diversidad sexual y así creó esta línea de maquillaje pensando en absolutamente todo el mundo.