David Collado deja iniciada obra en La Romana para impulsar el turismo en Caleta

Caleta, La Romana.- El ministro de Turismo, David Collado, dejó iniciado este jueves los trabajos de reconstrucción del camino de acceso a la playa Caleta, con una inversión de RD$ 264,000,000, lo que tendrá un significativo impacto en el desarrollo del turismo en la zona.



El proyecto consiste en la reconstrucción de una vía de acceso de 8.85 kilómetros, obra que por años reclamaban los residentes de ese distrito municipal de La Romana.



Esa intervención está destinada a mejorar la conectividad de manera segura y cómoda desde la autovía del Este hasta el distrito municipal Caleta, brindado una vía de acceso rápido para quienes buscan disfrutar del Malecón de Caleta.



El ministro Collado describió el impacto que tendrá esa obra para los residentes en Caleta y los turistas que la visitan.



“Esta obra, que era un viejo reclamo de la comunidad, garantizará que más turistas la visiten, lo que repercutirá en la economía de su gente”, dijo el funcionario.



La intervención está dividida en dos tramos viales, que son la reconstrucción de 7.7 kilómetros de tramo vial, actualmente en terracería y segundo el fresado y posterior asfaltado de un tramo vial existente de 1.12 kilómetros.



La renovación de esta vía de acceso es parte de las intervenciones estratégicas que realiza MITUR, a través del CEIZTUR, en Caleta, al tiempo que trae la competitividad a un destino turístico de un extraordinario potencial, impulsando de manera directa la economía local, abriendo nuevas fuentes de empleos y el crecimiento turístico en la zona.



En la gestión del ministro Collado, la transformación integral en esta zona costera de Caleta en La Romana, ha incluido la inauguración de un muelle turístico, un nuevo malecón, un bulevar comercial y un reordenamiento de los pescadores para impulsar el desarrollo económico y marítimo de la zona.