David Cepeda llevará el fútbol dominicano a la cobertura de la Major League Soccer

Bartolo García

Boston, Massachusetts.– El cronista deportivo dominicano David E. Cepeda iniciará la cobertura de la Major League Soccer (MLS), la principal liga de fútbol de los Estados Unidos, luego de formar parte de la cobertura del Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, reafirmando su crecimiento como uno de los comunicadores especializados en este deporte.

A partir del 22 de julio, Cepeda dará seguimiento al New England Revolution, comenzando con el encuentro frente al Toronto FC en el Gillette Stadium, en Foxborough, Massachusetts. Posteriormente, el 25 de julio, cubrirá el partido del conjunto de Nueva Inglaterra frente al Atlanta United, ampliando su presencia en el fútbol profesional estadounidense.

La nueva asignación llega después de integrar el equipo de transmisiones de Pío Deportes, empresa que obtuvo los derechos de transmisión del Mundial de Fútbol 2026 para la República Dominicana, llevando las emociones del torneo a través de CDN Canal 37 y CDN Deportes.

Durante su cobertura en territorio estadounidense, el periodista realizará reportajes, entrevistas y contenidos especiales para los programas Al Mediodía y La Voz del País, de Telemedios Canal 8; Revista de Noticias, transmitido por TV Quisqueya para Nueva York y Estados Unidos; Al Final de la Tarde con Yordi, por Digital FM; y para Fútbol Monumental, espacio especializado en el deporte rey del cual es productor y conductor.

Reconocido por su amplio conocimiento del fútbol, Cepeda también se desempeña como narrador oficial de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) y de la Liga Dominicana de Expansión, además de conducir los programas Deportes Al Límite y Fútbol Monumental, dedicados a promover el desarrollo del balompié nacional e internacional.

A lo largo de su carrera ha recibido múltiples reconocimientos de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS), entre ellos Cronista del Año, Comentarista Deportivo del Año, Mejor Cronista en Radio y Mejor Cronista en Televisión, consolidándose como una de las principales voces del fútbol dominicano.

Además de su cobertura de la MLS, David Cepeda se prepara para seguir de cerca importantes competiciones como los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, la Caribbean Cup de Concacaf y el inicio de una nueva temporada de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), reafirmando su compromiso de ofrecer una cobertura especializada y de primera mano de los principales acontecimientos del fútbol nacional e internacional.