Danilo Medina y Abel Martínez le echaron una pasta de jabón a la Alianza Rescate RD

Por William Reyna Rivas

La Estrategia de La Economía Perfecta: Todos tenemos limitaciones: nuestra energía y habilidades nos llevaran solo tan lejos como aquellas lo permitan. Es peligroso tratar de rebasar nuestros límites. Seducidos a extralimitarnos por un premio deslumbrante, terminamos rendidos y vulnerables. Tu debes conocer tus límites y elegir cuidadosamente tus batallas. Considerar los costos ocultos de una guerra: Tiempo perdido, capital político desperdiciado, un enemigo encarnizado resuelto a vengarse. A veces es mejor esperar, minar disimuladamente a tus enemigos en vez de atacarlos de frente. Si la batalla no puede evitarse, Haz que peleen bajo tus condiciones. Apunta a sus debilidades: vuelve la guerra costosa para ellos y barata para ti. Contendiendo con perfecta economía, puedes sobrevivir hasta el más poderoso enemigo.

Esta estrategia de la 33 Estrategia de la guerra de Robert Greene, el Lic. Danilo Medina Sánchez y el Lic. Abel Martínez, han aplicado lo inverso, ya que no han elegido sus batallas políticas cuidadosamente, han hecho de su estrategia de la Economía perfecta todo lo contrario a lo que ella tipifica, ya que, por la ambición de poder, sus Egos y sus formas de pensar han hecho todo lo contrario para un pueblo y un gobierno, que están económicamente colapsado, han perdido tiempo, capital político, han desperdiciado todo.

Las expectativas de la rueda de prensa Rescate R.D, consiguió un resultado inverso a lo esperado en la población que esperaba un anuncio contundente de que se iban a unificar las fuerzas tanto de La Fuerza del Pueblo, El Partido de la Liberación Dominicana, Partido Revolucionario Dominicano y los aliados a la Alianza Rescate R.D. se percibe un efecto inverso.

El pueblo salió decepcionado y este anuncio nos llenó la expectativa esperada, lucía un Danilo Medina, distante, distanciado y divorciado de la realidad como en un limbo o estado cataléptico, como en un sueño a la igual que el pensador de Rodin.

El Lic. Abel Atahualpa Martínez lucia nervioso, cuando se entonaban las gloriosas notas del del himno nacional en vez de llevar el protocolo como los demás con solemnidad, violo todo el protocolo haciendo una señal de los iluminati como invocando al señor de las tinieblas, lucia su rostro como en un vaho, perdida su mirada en un horizonte, sabiendo que no va a lograr el objetivo que persigue, para muestra basta un botón, perdiendo la sindicatura de Santiago, no reteniendo el poder, la pregunta es como diablo enfrentara la maquinaria de Luis Abinader y su PRM si acaba de recibir una derrota contundente en la sindicatura de Santiago.

El Dr. Leonel Fernández lucia distante, con un rostro no muy a gusto, aunque se llevó la iniciativa de saludar al Lic. Danilo Medina Sánchez, Leonel lucia como no en la realidad, como que estaba obligado a estar en ese lugar.

Pero el error más grande fue darle el discurso Central, bastante extendido al Ing. Miguel Vargas Maldonado, que el pueblo no deja de reconocerles el esfuerzo que ha hecho para reunir esta alianza que el pueblo la percibe como que no hay sinceridad, ni autenticidad en ella, como que los actores han sido obligado y llevado por la fuerza superior de la oligarquía dominicana y la rancia burguesía nacional que no está muy a gusto con el colapsado gobierno del Lic. Abinader Corona, quien ya no representa una seguridad financiera para los sectores poderosos de esta nación, ya hay cinco familias poderosas que no quieren ya ni ver este gobierno en el poder, porque no saben gobernar ni invertir los cuantiosos recursos tomados prestados a diferentes instituciones crediticias internacional, estamos cerca a los más de 50 mil millones de dólares y siguen con una carrera alocada de préstamo sobre préstamo.

La Alianza Rescate R.D. ha demostrado poco interés en ir masificados y unidos en las elecciones venideras, decía el príncipe Maquiavelo Divide y Vencerá, si el gobierno de Luis Abinader Corona y su PRM vuelven a aplicar la compra masiva de delegados de los diferentes partidos, la compra masiva de votos, no darles los recursos a tiempo a los partidos de oposición, y la oposición quedarse con la logística que caen en manos equivocadas e inescrupulosas como lo hicieron en las elecciones municipales, que no llegaron los recursos donde tenían que llegar, sino que fueron a parar a un gruperos de dinosaurios y androides del pasado, si esa logística no llego a la base de cada organización, la derrota de la alianza es un hecho, porque sin logística y sin recurso, no se puede enfrentar la oposición a un Partido en el poder, que luce resuelto a quedarse a la buena o a la mala.

Por último, si la Alianza Rescate R.D. vuelve a usar lo mismo dirigentes que trazaron la política, no llegando los recursos y la logística a tiempo, se repetirá de nuevo lo de las elecciones municipales en la presidenciales.