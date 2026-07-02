Daniel Rivera recibe reconocimiento por promover políticas para fortalecer la atención del trauma en el país

Bartolo García

El senador Daniel Rivera fue reconocido por la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología (SDOT) por sus aportes al fortalecimiento de las políticas públicas relacionadas con la atención del trauma en la República Dominicana. La distinción fue entregada durante el XXVI Congreso Internacional de las Regionales Norte, donde el legislador participó como expositor en el panel “Trauma RD: Emergencia País, Después del Impacto”.

Durante su conferencia, titulada “Legislación Trauma Salud: Hacia el fortalecimiento de las políticas públicas de trauma en la República Dominicana”, Rivera sostuvo que el país necesita consolidar un marco legal que permita responder de manera más efectiva al creciente número de lesiones graves, mediante una mayor coordinación entre el Estado, el sistema de salud y la sociedad.

El legislador advirtió que el trauma continúa siendo uno de los principales retos para la salud pública, por lo que consideró indispensable impulsar políticas sostenibles enfocadas en la prevención, la seguridad vial, la atención oportuna de emergencias y el fortalecimiento de una Red Nacional de Trauma capaz de salvar más vidas.

Rivera también destacó la importancia de espacios científicos como este congreso, al considerar que permiten reunir a médicos, autoridades y legisladores para intercambiar propuestas y construir soluciones frente a una problemática que cada año afecta a miles de dominicanos. Durante la jornada también fueron presentadas ponencias sobre las consecuencias del trauma vial y los avances en la infraestructura hospitalaria y la Red Nacional de Trauma.

Al recibir el reconocimiento, el senador agradeció la distinción y reafirmó su compromiso de continuar promoviendo iniciativas legislativas que fortalezcan la atención integral del trauma, aprovechando su experiencia tanto en el ámbito médico como en el legislativo. El certificado entregado por la SDOT destacó además su respaldo al desarrollo de la investigación y a la creación de alianzas estratégicas en beneficio de la población.

El XXVI Congreso Internacional Regional Norte reunió a ortopedas, especialistas internacionales, autoridades del Sistema Nacional de Salud, legisladores y representantes de instituciones vinculadas a la prevención y manejo del trauma. La edición de este año fue dedicada al doctor Huáscar Rodríguez, en reconocimiento a su trayectoria y sus contribuciones al desarrollo de la ortopedia y la traumatología en la República Dominicana.