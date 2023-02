Dalisa Alegría a Alexandra: “No te voy a permitir que sigas queriendo manchar mi nombre”

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Dalisa Alegría, la actual pareja de Mozart La Para, se refirió de forma directa a la exesposa de su esposo, Alexandra Hatcu. Según la actriz y comunicadora ya su paciencia llegó el límite y por esta razón le envió una advertencia a la también madre de la hija del cantante urbano

“En mi vida no había conocida a una mujer que quiera destruir tanto a un hombre, como tú. Ni siquiera teniendo en cuenta que tienen una hija en común y por mi parte, dónde quiera que vayas y quieras dar tus entrevistas…ni siquiera te refieras a mí. Ya está bueno…ni te voy a permitir que sigas queriendo manchar mi nombre, mi apellido, mi dignidad, mi familia, ya no más”, señaló Dalisa.

La protagonista de varias películas locales habló de la “influencer”, luego que la extranjera la acusó de faltarle el respeto al inicio de su relación con Mozart La Para, y señalar que debería pedirle perdón para poder compartir y dejar los conflictos atrás.

“¿Perdón de qué?”, cuestionó Dalisa a través de varias historias publicadas en su Instagram. “Más bien, deberías de pedirte perdón tú… por no saber mantener tu relación a base de amor, de comprensión, de atención y no vivir de la falacia ni de las mentiras”.

En los videos, Dalisa reveló que su esposo sí puso en conocimiento a Alexandra sobre su nueva pareja y que ella también tenía otra persona a la que identificó como Elian Rodríguez, hombre con la que la han vinculado en varias ocasiones. Una de ellas cuando hace un mes, salieron agarrados de manos de un concierto.

“¡Por favor, por favor! ¿Cómo puedes dormir tranquila en la cama? Tú sabes muy bien que él no te llamó, él fue para donde ti y te aclaró y habló y te habló de frente”.

“Porque tú muy bien sabes que casi la mayoría de las cosas que hablaste, no eran verdad, pero prefieres morirte que sincerarte con la gente porque es muy fácil que te cojan pena, querer ser la víctima y yo la mala para quedar bien con la gente”, agregó, previo a definir como “maquiavélica” a Alexandra, invitarla a pasar la página y dejar de mencionarla.

Lo que dijo Alexandra

En una entrevista con Santiago Matías, publicada en YouTube, la europea se refirió a la relación de su ex con la actriz.

“Yo siempre he dicho que si el tuviera otra pareja o 20 parejas más yo no tendría ningún problema, serían mis mejores amigas, ahora quizás si me pide perdón por lo que hizo lo pudiera considerar. Pero me faltaron mucho el respeto y se burlaron demasiado, me trataron de hacer mucho daño”, manifestó la MVP.

Dijo que la postura de Dalisa no fue la más adecuada en el momento en que se separó del artista.

“Me irrespetó. Cuando él y yo nos separamos el comportamiento de esa persona era como que ella era la esposa y yo la amante”, expresó la europea.

En marzo de 2019, el artista urbano Mozart La Para, quien, meses antes anuncio vía redes sociales su separación de quien fue su compañera por diez años, confirmó que mantenía una relación sentimental desde hace siete meses con la actriz y comunicadora Dalisa Alegría.

“Aquí yo vine hablar la verdad, como hablan los hombres”, dijo enfáticamente el intérprete urbano a la presentadora Luz García en una entrevista que se difundirá el próximo domingo, en la conversa abiertamente sobre las razones que dieron término a su matrimonio, afirmando que no hubo una tercera persona involucrada.