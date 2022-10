¿Quién es Ángel Dior, el fenómeno de YouTube que cantó con Bad Bunny en su concierto?

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

En su concierto de este viernes en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, el cantante urbano puertorriqueño invitó a un cantante urbano con una incipiente carrera que en el último mes ha subido como la espuma. Su nombre: Ángel Rosario, aunque, se hace llamar Ángel Dior, sí, como el diseñador de modas Christian Dior.

Puede ser que usted lo haya conocido tras las reseñas de su participación en el espectáculo que ofreció el “Conejo malo”, pero él es considerado el más reciente fenómeno de YouTube. Para explicarlo algunas cifras. De 13 mil subió a 190 mil seguidores en YouTube en menos de un mes.

De acuerdo con el portal de análisis de estadísticas de YouTube, Social Blade, Ángel Dior apenas tenía unos 12,500 seguidores al 23 de septiembre de este año que se incrementaron a 171 mil al 23 de octubre, un incremento de 1,368%. El video de su tema “A I O”, una canción con letras explicitas que, en poco más de un mes supera los 9 millones de visualizaciones.

Y si bien es cierto, luego del concierto de Bad Bunny se le sumaron unos 13 mil usuarios más, ya era el canal de YouTube de mayor crecimiento en el último mes. Tiene un promedio de crecimiento que ronda los 5,100 seguidores diarios y más de 470 mil visualizaciones de videos al día.

Esto, pese a que, como él mismo lo admitió no fue su mejor presentación al enfrentarse a un público de esa magnitud.

“Un millón de gracias por su invitación. Me siento muy agradecido. Este es un sueño cumplido, Ángel Dior lograr eso que en solo tres meses”, dijo en un video que colgó en su cuenta de Instagram.

Agregó: “Les quiero aclarar que los in ears me tenían acorde a otro audio, tenían mi pista y afuera se escuchaba otro, se escuchaba más adelantado, por eso me escuchaba fuera de la pista”, explicó.

La proyección

Angel Dior aún no parece ser un fenómeno internacional, de mantener su crecimiento actual sumaría unos 5.6 millones de seguidores dentro de los próximos seis meses con una proyección de visualizaciones total de 924 millones.

Al analizar estos datos no es descabellado que Bad Bunny lo haya escogido para que se presentara el su show.

Ángel Dior es un joven de Villa María que se ha hecho viral en la calle 42 del famoso sector capitalino Capotillo, lugar que ha impulsado sus temas con pegajosos bailes.