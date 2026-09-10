Cuando la solidaridad toma la cancha: Cápsula Rosa regresa con más fuerza

Santo Domingo. Hay torneos cuya verdadera esencia no se mide en puntos ni trofeos, sino en la causa que los impulsa. Ese es el espíritu detrás de Cápsula Rosa Pádel Edition II, una iniciativa que del 29 de septiembre al 4 de octubre volverá a las canchas de Grove Pádel Club con una propuesta más ambiciosa, internacional y humana, enfocada en apoyar a mujeres que enfrentan el cáncer de mama.

Esta segunda edición organizada por Pro Sport Events, bajo la dirección de Paola Rojas y Luis Betances, convierte al deporte en un espacio de encuentro y sensibilidad social, integrando alta competencia, bienestar, entretenimiento y alianzas estratégicas a beneficio de la Fundación Oncoserv.

“Cada inscripción significa mucho más que una pareja entrando a la cancha. Detrás de cada jugador hay una oportunidad de ayudar a una paciente que atraviesa un momento difícil”, destaca Paola Rojas.

Para Luis Betances, el crecimiento del proyecto cobra sentido únicamente cuando se traduce en ayuda concreta: “Nuestro objetivo es que Cápsula Rosa siga creciendo, pero sobre todo que ese crecimiento se convierta en un impacto real y tangible para quienes necesitan apoyo”.

La cita arranca el martes 29 a las 7:30 de la noche con un concierto de apertura y un partido de exhibición internacional de primer nivel. La competencia oficial se disputará del miércoles 30 de septiembre al domingo 4 de octubre.

Hospitalidad y figuras de nivel internacional

Esta edición marca el debut en República Dominicana del Reserve Cares VIP Lounge, el espacio de hospitalidad de Reserve Padel Miami.

La exhibición inaugural contará con dos figuras clave. Entre ellas destaca Charlie Moon, co-director deportivo de Premier Padel Miami y referente con más de 15 años en el circuito profesional, con participaciones en torneos FIP, Grand Slams y Premier Pádel. Pero Moon no es solo un jugador de alto nivel. Es sobreviviente de cáncer: superó cuatro leucemias, una metástasis, más de 150 sesiones de quimioterapia, radioterapia y tres trasplantes, experiencia que hoy vuelca en causas sociales a través de iniciativas como Reserve Cares.

Junto a él estará en cancha la hondureña Nicole Ictech, primera atleta de su país en competir en el circuito profesional de la Federación Internacional de Pádel (FIP Tour). Formada en la academia M3 de Madrid, Ictech ha participado en torneos como FIP Star Aguascalientes, FIP Silver San Diego y FIP Bronze Miami, y actualmente se desempeña como embajadora de Premier Padel Miami.

Bienestar y agenda integral

La experiencia trascenderá la competencia con Cápsula Rosa Market, un espacio de pop-ups dedicado a la moda, el bienestar y el emprendimiento, con propuestas de Mixture, Harmony, Paul Alfonso, Sol Cataleya, Múnich y Moztue, entre otras marcas.

La agenda de bienestar incluirá una sesión especial de Zumba con Karla Demorizi, el sábado 3 de octubre, y cuatro sesiones de Pilates a cargo de Herfit Studio durante el fin de semana. Rifas diarias, activaciones y experiencias para los asistentes completarán una programación concebida para disfrutar dentro y fuera de la cancha.

Más de 90 empresas e instituciones de sectores como salud, banca, automotriz, belleza y lifestyle respaldan esta edición, muchas de ellas con una participación activa dentro de la experiencia.

Pero el verdadero resultado de Cápsula Rosa no quedará escrito en ningún marcador. Estará en cada aporte que pueda convertirse en alivio, acompañamiento y esperanza para una paciente y su familia. Porque cuando el último partido termine y las luces de la cancha se apaguen, la causa seguirá jugando.