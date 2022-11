Corte Federal en Pensilvania podría anular elecciones dominicanas del exterior 2024 confirman abogado y Polanco

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK._ La Corte Federal de Estados Unidos del distrito Este en Pensilvania, podría anular las elecciones dominicanas en el exterior de 2024, basándose en las abrumadoras evidencias y testimonios sobre el caos y la manipulación electoral generado durante los comicios 2020.

La información fue confirmada por el abogado especialista en derechos civiles y constitucionales Albert Robles durante la conferencia de prensa el sábado 5 de julio y el doctor Yomare Polanco en una entrevista ayer miércoles en el programa “Levántate NY” a través de youtube.

El jurista dijo en una entrevista con este reportero que existe la posibilidad de que el juez del caso de la demanda interpuesta por Polanco, desfase del expediente la moción para que la corte suspenda cualquier actividad relacionada con las elecciones 2024 mientras avanza la parte de la demanda civil contra los acusados en la conspiración.

De decidirse ese dictamen, se afectarían también a los partidos políticos dominicanos en Estados Unidos, que podrían desaparecer tras investigaciones sobre su legalidad y el manejo de los fondos que reciben en sus jornadas de recaudaciones en campañas electorales y todo el año.

“Es posible que eso suceda porque aquí, los políticos dominicanos y los partidos han trabajado como chivos sin ley”, añadió Polanco.

Señaló que la gente y las autoridades deben entender que la debacle que podría venirles a los partidos políticos va a meter al país en un lodazal del que nadie lo va a sacar y va a influenciar determinantemente en el Gobierno de Abinader.

“Esto tiene ramificaciones inimaginables”, precisó Polanco explicando que se trata de la clase política en general de por sí desacreditada.

“Podría no haber más elecciones dominicanas en Estados Unidos por la ilegalidad y el accionar de los partidos”, indica Polanco.

Adelantó que la petición para que se detengan las elecciones dominicanas del exterior en Estados Unidos, podría ser ventilada tan pronto como febrero o marzo 2023 por el magistrado del caso.

“No podemos permitir que ellos sigan haciendo elecciones que se usen para lavado de dinero, evasión de impuestos y la violación de las regulaciones de reportar dinero legalmente manejado sin fugas de ningún tipo porque los partidos dominicanos están trabajando como los chivos sin ley”, expuso.

“No se puede permitir eso más porque fue precisamente esa situación la que permitió que me perjudicaran a mí. Si estuvieran regulados legalmente y no como los chivos sin ley, tuvieran miedo de que serían investigados y caer presos y no le hubiesen hecho a la diáspora y a Polanco, lo que nos hicieron”, explicó.

“Le estamos pidiendo al juez que toda esa vagabundería, ilegitimidad, ilegalidad y travesuras corruptas se corrijan primero antes de hacer elecciones, que se organicen y que todos los conspiradores de 2020 vayan a la justicia también”, informó.

Puntualizó que de suspenderse las elecciones, no será su culpa, sino de los conspiradores que crearon el caos, desaparecieron, quemaron y botaron miles de votos nulos y observados desacatando el dictamen del Tribunal Superior Electoral (TSE)..

Recordó que su lucha data de hace 28 meses, con dos años yendo a todas las instancias de la República Dominicana, como la anterior y la nueva JCE, la PEPCA, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República (PGR), la Cámara de Cuentas, el TSE y nadie le ha hecho caso.

“No han querido hacer justicia, a pesar de las pruebas de que se robaron casi $5 millones de dólares, todo eso tiene que resolverse antes que haya elecciones aquí de nuevo”, sostuvo.

Señaló que en República Dominicana el caso no ha sido visto porque envuelve al apellido Castaño Guzmán que es de abolengo, porque los partidos se capitalizan del dinero de las elecciones, se benefician de sus sucursales en el exterior y prefieren callar.

Dijo que también se busca que los conspiradores admitan el desmadre que hicieron en su contra y de la diáspora, “que es mía porque me duele”.

Aclaró que no está pataleando desde el 5 de julio 2020, sino buscando justicia y diciéndole no a la impunidad, que es lo que hay que reconocer.

“Que regulen las elecciones en el exterior si las van a seguir haciendo para que ningún otro criminal o criminales, se salgan con la suya. Eso es lo que yo busco”, precisó.

Polanco aclaró que lo que más quiere es que los comicios se realicen sin traumas, sin mafia, conspiraciones ni robos al dinero del pueblo y la diáspora.

“Si el juez decide parar las elecciones de 2024, los únicos responsables son los conspiradores que cometieron los desmanes”, afirmó.

Por su parte, el abogado Robles dijo que espera que el juez acelere esa parte del proceso.

“Estamos confiados en que el juez cuando vea las evidencias que están de nuestro lado, va a determinar pausar al menos las elecciones hasta que el caso se termine”, añadió.

Explicó que esa fase se desarrollaría mientras se procesa el caso por los perjuicios causados a Polanco.