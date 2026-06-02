Coraasan acelera rehabilitación de estación de bombeo para fortalecer suministro de agua en Santiago

Bartolo García

Santiago, RD. La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) informó que la rehabilitación de la Estación de Bombeo de la Toma de Pastor ha alcanzado un avance de 85 %, mientras continúan las labores para reforzar el sistema de abastecimiento de agua potable en distintos sectores de la ciudad.

La institución explicó que actualmente se encuentra en marcha la instalación de nuevas bombas con capacidad de 500 litros por segundo cada una, equipos que permitirán mejorar significativamente la captación y distribución del recurso hacia las plantas potabilizadoras de Nibaje.

Como consecuencia de estos trabajos, el servicio de agua potable podría presentar intermitencias temporales, debido a la reducción del caudal enviado a las plantas de tratamiento de 10 y 25 millones de galones diarios (MGD), que abastecen una parte importante de la población santiaguera.

Coraasan destacó que, una vez concluida la rehabilitación, el sistema ofrecerá un servicio más estable y eficiente en sectores del centro de la ciudad, Bella Vista, la zona suroeste, así como en comunidades ubicadas en la avenida Yapur Dumit, Arroyo Hondo, Valle Verde y Villa Magisterial, entre otras.

La entidad señaló que, por las características técnicas de los equipos y el proceso de instalación, las labores podrían extenderse durante varios días, por lo que pidió comprensión a los usuarios ante los inconvenientes temporales que puedan generarse.

Finalmente, Coraasan reiteró su compromiso de seguir modernizando sus infraestructuras y fortaleciendo el sistema de agua potable, con el objetivo de garantizar un servicio de mayor calidad y confiabilidad para los habitantes de Santiago.

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