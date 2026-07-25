Cooperativa La Altagracia resalta el financiamiento como clave para el crecimiento inmobiliario

Bartolo García

Santiago.– La Cooperativa La Altagracia celebró el cóctel empresarial “El Financiamiento como Motor del Desarrollo Inmobiliario”, un espacio de análisis e intercambio de ideas sobre el impacto del acceso al crédito en el crecimiento del sector construcción y vivienda en la República Dominicana. La actividad tuvo lugar en el salón Rafael Narciso Vargas, ubicado en el edificio 70 Aniversario de la institución.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del presidente de la cooperativa, Rafael Narciso Vargas, quien destacó que el encuentro fue concebido para promover el debate sobre el desarrollo sostenido del sector inmobiliario. Asimismo, resaltó que el financiamiento responsable constituye una herramienta esencial para impulsar el desarrollo económico, fortalecer las comunidades y mejorar la calidad de vida de las familias.

Durante la actividad, la gerente de Negocios de la cooperativa, Sonnia Galván, presentó al conferencista invitado, Víctor (Ito) Bisonó, ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), quien tuvo a su cargo la ponencia central del evento.

En su exposición, Bisonó abordó la importancia del financiamiento como un factor determinante para estimular las inversiones inmobiliarias, destacando que el crecimiento del sector también favorece la generación de empleos, el desarrollo urbano y la atracción de nuevas oportunidades de inversión para el país.

La Cooperativa La Altagracia reafirmó que este tipo de iniciativas forman parte de su compromiso con el desarrollo de la región Norte, consolidándose como una institución financiera orientada a respaldar el crecimiento económico sostenible y el bienestar de sus socios y de la sociedad dominicana.

La entidad destacó además que Santiago atraviesa uno de los períodos de mayor expansión inmobiliaria y modernización de las últimas décadas, escenario que demanda mayores espacios de diálogo entre los sectores financiero, empresarial y gubernamental para impulsar proyectos de alto impacto.

El cóctel empresarial reunió a empresarios, agentes inmobiliarios, socios, colaboradores, funcionarios, autoridades y representantes de diversos sectores productivos, quienes intercambiaron experiencias y analizaron las oportunidades y desafíos que presenta el auge inmobiliario que experimentan Santiago y la región Norte.