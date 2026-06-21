Conversan sobre la musicalidad en la poesía en segundo día de Mar de Palabras

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El segundo día del Festival Internacional de Literatura Mar de Palabras terminó con una conversación sobre la musicalidad y el ritmo de las palabras en la poesía, en la que los escritores Soledad Álvarez, José Mármol y Andrés Neuman fueron invitados a debatir por Leandro Pérez, director de la revista literaria Zenda.



Al principio del diálogo, realizado en la noche del sábado, Leandro Pérez pidió a los poetas que eligieran un verso de su autoría por su musicalidad. Ante un auditorio de más de 400 personas, Soledad Álvarez recitó “Después de tanto amor de tanto arder”, de su poema “Inverosímil”, y expuso que cuando empieza a pensar algo para escribir, el verso comienza con un ritmo. “Cuando escribo y estoy en la página en blanco ya tengo la música en la cabeza. Siempre la música precede a la palabra misma”, dijo Álvarez.



José Mármol declamó el verso “Voy a dibujar un pájaro que es su mismo vuelo”, de su poema “Esquicio del vuelo”, y dijo que es un “reto de cómo con las palabras podemos pintar el mundo”. Mármol consideró que el desafío mayor de un poeta es “cómo hacer hablar el silencio, cómo imprimirle un sentido a un vacío, que es lo que precede a la génesis del poema (…). En mi caso no ocurría nada si no tuviera yo ese llamado rítmico; hay un aluvión de palabras, pero, si no tienen una estructura rítmica definida, no tengo la primera línea del poema”.



El argentino Andrés Neuman leyó el verso “Aprendí con mi abuelo a plantar árboles”, de su poema “El jardinero”. Andrés Neuman, hijo de madre violinista y padre oboísta, dijo que todo lo que sucede en la escritura tiene que ver con el oído, pero que no siempre eso se resuelve de forma simétrica o de lo que entendemos como armonía clásica porque “el cambio de ritmo o incluso el ruido puede ser un recurso deliberado de la escritura”. Como Mármol, consideró que un poema “necesita incluir silencios, sugerencias, cosas no del todo dichas, igual que en una partitura”.



Este sábado se realizó también el conversatorio “El arte de la ironía”, sobre cómo la risa y la ironía revelan contradicciones sociales y políticas en la narrativa actual, entre Jorge Comensal, Andrés Neuman, David Toscana y Miguel Yarull. Asimismo, se realizó la tertulia literaria “El delirio y la forma”, entre Carlos Granés, Camilo Hoyos y Flavio Darío Espinal.



En “La vida que nos rodea”, Soledad Álvarez, Manuel Vilas, Cezanne Cardona y José Enrique Delmonte debatieron sobre cómo la vida urbana y sus transformaciones inspiran la narrativa contemporánea.

En el conversatorio “Voces que iluminan”, Dolores Reyes, Carmina Estrada, Carlos Fonseca y Xavi Ayén exploraron cómo la literatura da fuerza y visibilidad a relatos que enriquecen nuestra comprensión de las sociedades.



“Ningún lugar es propio” fue el conversatorio que versó sobre migración, desarraigo y búsqueda de identidad en la narrativa latinoamericana, con Karina Sainz Borgo, JP Infante, Pablo Gómez Borbón, Cristina Bendek y Carmina Estrada.



En “Contar lo que pasa”, Berna González Harbour, Óscar Martínez, Jorge Comensal y Aníbal De Castro exploraron la fuerza de la narrativa para interpretar hechos y construir sentido frente a la complejidad contemporánea y el periodismo. Se realizó también un diálogo entre Aníbal De Castro y Michael Shifter sobre “Estados Unidos y América Latina: el retorno de la doctrina Monroe”. Mientras que en el diálogo “Ritmo y palabra”, Frank Báez, Yvonne Denis Rosario, Jhak Valcourt y Marivell Contreras hablaron de música, oralidad y escritura.



Este domingo Mar de Palabras sigue con diversos conversatorios con la participación de escritores como David Toscana, Claudia Piñeiro, Minerva del Risco, Karina Sainz Borgo, Xavi Ayén, Michael Shifter, Flavio Darío Espinal, entre otros. También se proyectará la película “Neurótica Anónima”, del cubano Jorge Perugorría.



El festival literario y del pensamiento es posible gracias al apoyo del Ministerio de Turismo, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Banreservas, Ministerio de Relaciones Exteriores, Banco Popular Dominicano, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM), INDOTEL, Banco Central de la República Dominicana, Centro Cultural Banreservas, Plan Lea, Grupo Universal, Hotel Billini, Cuesta Libros, RNN, APAP, Hotel Renaissance, la Dirección de Turismo de la Ciudad Colonial, Licormart, Emisora Raíces, Editora Monumental, Blandino Fundación, Induveca, Zenda. También cuenta con alianzas con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Instituto 512 (i512), UNIBE, UNAPEC, el Clúster Turístico de Santo Domingo, y el Centro León.