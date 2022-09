Controversia con «Peppa Pig» tras integrar pareja lesbiana entre sus personajes

La célebre serie británica de dibujos animados «Peppa Pig», protagonizada por una cerdita muy popular entre los niños de todo el mundo, introdujo por primera vez una pareja de madres lesbianas entre sus personajes, medida bien recibida por la comunidad LGBT+.

En el episodio 41 de la séptima temporada, que se emitió el martes en el Channel 5 británico, Penny, la osa polar, habla a sus compañeros de sus dos madres.

«Una mamá es médico y la otra cocina espaguetis», dice Penny. «Me encantan los espaguetis», agrega.

Después, se ve a las dos mujeres recogiendo a la pequeña en el colegio.

Robbie de Santos, representante de Stonewall, una oenegé de defensa de los derechos LGBT+, calificó de «fantástica» esta primera aparición de una familia homosexual.

«Muchos de los que ven el episodio tendrán dos mamás o dos papás y tiene sentido para muchos padres y niños que sus experiencias estén representadas en un programa infantil de culto», dijo a la BBC.

La iniciativa, que da visibilidad a las personas LGBT+ en una serie infantil en la que todavía están poco representadas, también fue elogiada en las redes sociales. «Así es como se debería enseñar a los niños pequeños la inclusividad», escribió un usuario en Twitter.

Aunque los personajes LGBT+ ya han aparecido en programas infantiles, es la primera vez en sus 18 años de historia que los creadores de Peppa Pig deciden incluirlos.

Hace dos años, una petición que desde entonces ha recogido casi 24,000 firmas pedía que se incluyera en el programa a una familia con padres del mismo sexo.

Well what do you know? My kids saw the first same-sex couple on Peppa Pig and the world didn’t end. Penny Polar Bear said she lives with her ‘mummy and her other mummy’ and the four horsemen of the apocalypse didn’t came storming over the horizon to bring humanity to a close. pic.twitter.com/dtcHMDXJt5