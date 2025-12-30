Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- El consumo de alcohol entre adolescentes sigue siendo una preocupación de salud pública en Estados Unidos, y NYC se encuentra por encima del promedio nacional en consumo de alcohol entre adolescente.

Adolescentes dominicanos son vistos consumiendo alcohol en fiestas privadas en hogares, según personas mayores residentes en el Alto Manhattan.

De acuerdo con datos de la National Survey on Drug Use and Health (NSDUH), analizados por el centro de tratamiento de salud conductual The Dawn Rehab Thailand, el 16.43% de los jóvenes de entre 12 y 20 años en NYC reportó haber consumido alcohol en el último mes de este 2025.

Esta cifra es casi 9% superior al promedio nacional, que se ubica en 15.14%, lo que coloca al estado por encima de la media del país en consumo de alcohol entre menores.

Expertos alertan sobre «binge drinking» y llaman a reforzar prevención, según un análisis reciente basado en datos oficiales.

Aunque el estado no lidera el ranking nacional, los especialistas advierten que la magnitud del problema, que afecta a cientos de miles de menores, exige una respuesta más firme desde las familias, escuelas y las comunidades.

En NYC es ilegal que cualquier persona menor de 21 años compre, posea o consuma bebidas alcohólicas, una ley federal reforzada por normativas estatales y locales de tolerancia cero, con multas y sanciones para los menores y para quienes les sirvan o vendan.

Es una violación poseer alcohol con intención de consumirlo si eres menor de 21 años, incluso en la calle o en casa.