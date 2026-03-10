Consejo de Apoyo a Jarabacoa respalda labor de los bomberos con aporte económico

Jarabacoa, La Vega.– El Consejo de Apoyo a Jarabacoa realizó un aporte económico al Patronato del Cuerpo de Bomberos de Jarabacoa, con el objetivo de respaldar la labor que realizan estos servidores en favor de la seguridad de la comunidad.

La entrega consistió en un cheque por RD$100,000, recursos que serán destinados al bienestar de los bomberos permanentes, como complemento a su bono salarial.

Según informaron los organizadores, el aporte busca reconocer el esfuerzo y compromiso de los miembros del cuerpo de bomberos, quienes diariamente trabajan en la protección de vidas y propiedades en el municipio.

Durante el encuentro también se recibió un cheque adicional por parte del señor Andrés Dilonex, destinado a la compra de pinturas para el embellecimiento de la infraestructura del cuartel de bomberos.

La entrega formal fue realizada por el presidente del Consejo de Apoyo a Jarabacoa, José A. Tejeda, durante una reunión celebrada en las oficinas de la institución.

En la actividad participaron además Franklin Marte, vicepresidente del consejo, junto a los miembros José Paulino y Leomaris Puntiel, quienes valoraron la importancia de continuar apoyando a las instituciones de servicio del municipio.

Los representantes del patronato de los bomberos agradecieron el gesto solidario y destacaron que este tipo de aportes contribuye a fortalecer el trabajo que realizan en beneficio de la comunidad.

Con esta iniciativa, el Consejo de Apoyo a Jarabacoa reafirma su compromiso de continuar impulsando acciones que respalden a instituciones clave para el desarrollo y la seguridad del municipio.

Con información de Fabio Hernández

