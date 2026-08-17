¿Conoces lo que te motiva y lo usas?

Una amiga que se dedica, entre otras cosas, a ayudar a las empresas a mantener un buen ambiente laboral, me comentó hace unos días que está cansada de que sus empresas clientes le pidan hacer actividades recreativas con una alta frecuencia para el personal.

“Todos quieren música y diversión, pero al volver a las labores no se ve la diferencia”. “Solo que, sin eso, el personal siente que se debe ir de esa empresa”.

Hemos llegado a un punto complejo en la forma de motivar. Cuando las personas no saben qué les motiva es difícil motivarlas. Es como agradar con un presente a los individuos que pueden comprar todo lo que les puedo regalar… es muy difícil para mí lograr un regalo que les sorprenda. ¿Quizá una linda carta sería la solución? Para muchos, no… prefieren que tenga un costo material.

Aquí nace el problema de la motivación para trabajar. Si veo el dinero como mi motivo es difícil que me mantenga motivado por mucho tiempo. El problema es que el gasto mensual se va acostumbrando al monto que recibo; convirtiéndose, por lo general, en una corta motivación eso de recibir un salario. Algunos piensan que no les alcanza el salario, la realidad es que les termina sobrando mes.

Por el otro lado, está el inmediatismo. Dinero al alcance hace que las recompensas también se pongan cerca; gastando el disponible de la tarjeta y endeudándose desde que le llaman de una institución financiera con un préstamo preaprobado.

Motivarse va más allá de la recompensa inmediata. Debería verse una mejor vida en el horizonte; donde tenga disponible todo lo que gano, no un salario medio empeñado por pagos de cuotas a préstamos.

Mis motivaciones deben ser más profundas que el dinero. Tener un propósito de vida ayuda a andar con una sonrisa en el corazón, donde solo uno y los muy de uno tienen acceso.

¿Puedes darte cuenta si estás haciendo las cosas por dinero o por un propósito de vida? Te aseguro que la diferencia lleva más rápido a donde deseas llegar.

Diego A. Sosa Sosa

Escritor, consultor y conferencista.