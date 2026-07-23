Congreso internacional analizará el impacto de los choques globales en las finanzas y la banca

Bartolo García

Santo Domingo.– Los efectos de los choques económicos globales, las tendencias de los mercados financieros y los desafíos que enfrenta la banca en un entorno de transformación digital serán los temas centrales del XXIX Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría (CIFA) y el XXIV Seminario Latinoamericano de Contadores y Auditores (SELATCA), que se celebrarán del 30 de julio al 2 de agosto en Boca Chica.

El evento, organizado por BDO Escuela de Negocios y la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), tendrá como lema “Transformando la auditoría y la gestión de riesgos en la era digital” y reunirá a cerca de 300 ejecutivos, especialistas, reguladores y autoridades del sector financiero y empresarial en el hotel Santo Domingo Bay Convention Resort & Casino.

La jornada inaugural contará con la conferencia magistral “La economía dominicana ante los choques globales”, que será impartida por la viceministra de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Economía, María José Martínez, quien abordará las estrategias para anticipar riesgos, mitigar sus efectos y fortalecer la resiliencia económica del país.

El programa continuará con la exposición del economista Rolando Reyes, titulada “Del panorama macroeconómico a las decisiones de inversión: valoración de posiciones en moneda nacional y extranjera”, en la que analizará la influencia del contexto económico sobre las decisiones de inversión y la administración de portafolios financieros.

Otro de los ejes del congreso será la transformación del sistema bancario en América Latina, a través de un panel integrado por representantes de Visa, Mastercard, CarNet y Socorro Partners, quienes debatirán sobre la evolución de los medios de pago, la innovación tecnológica y los retos que enfrentan las entidades financieras.

La agenda también incluye conferencias especializadas sobre inteligencia artificial, analítica de datos, modelos predictivos, auditoría continua, ciberseguridad, gobierno corporativo, sostenibilidad con enfoque ESG, compliance, auditoría forense, prevención del lavado de activos y gestión integral de riesgos, temas considerados esenciales para fortalecer la toma de decisiones en un entorno de creciente volatilidad.

Los organizadores destacaron que el CIFA-SELATCA se ha consolidado como uno de los principales espacios de actualización profesional para ejecutivos, auditores, contadores, oficiales de cumplimiento, especialistas en riesgos y reguladores de la región. El programa completo y las inscripciones están disponibles a través del portal oficial del congreso.