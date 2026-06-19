Congresista Torres del Bronx exige gobierno federal proteger servicios salud personas dependen Medicare

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- El congresista Ritchie Torres (NY-15) lideró una coalición de legisladores de NY para exigir al gobierno federal que proteja y fortalezca los servicios de cuidado de salud en el hogar para los adultos mayores y personas con discapacidades que dependen de Medicare.

Junto a la senadora Kirsten Gillibrand y otros miembros de la delegación congresual de, Torres envió una carta a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) y a la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), solicitando que se estabilicen los pagos federales destinados a las agencias de cuidado de salud en el hogar.

La acción surge en medio de una creciente crisis de acceso a estos servicios en NY. Desde 2018, el uso de servicios de salud en el hogar cubiertos por Medicare ha disminuido aproximadamente un 26%, dejando a más de 262,000 beneficiarios sin la atención que necesitan.

Además, en 2024, cuatro de cada 10 pacientes referidos a servicios de salud en el hogar después de una hospitalización nunca recibieron el cuidado recomendado.

Según los legisladores, una de las principales causas de esta crisis ha sido la falta de aumentos adecuados en los pagos federales. Mientras otros sectores del sistema de salud han recibido incrementos significativos en sus reembolsos, los servicios de salud en el hogar apenas han visto aumentos de alrededor de un 5.6% desde 2015.

Al mismo tiempo, los costos laborales y la complejidad de los pacientes continúan aumentando.

“Los servicios de salud en el hogar son un salvavidas para los adultos mayores, las personas con discapacidades y las familias que los cuidan”, expresó el congresista Torres.

“Nueva York se encuentra en medio de una crisis de acceso a estos servicios, y el Bronx no puede permitirse otra ronda de recortes, sostuvo.

Indica que NY ha perdido 29 agencias de cuidado de salud en el hogar desde 2018, incluyendo nueve que cerraron durante 2024 y 2025. Los legisladores advierten que nuevos recortes podrían empeorar la situación, aumentar la congestión en los hospitales, retrasar las altas médicas y dejar a más adultos mayores sin acceso a atención en sus hogares.

Entre las medidas solicitadas por Torres y sus colegas legisladores se encuentran: Ajustar las tarifas de pago para reflejar los costos laborales actuales y las necesidades reales de los pacientes.

Eliminar recortes futuros por $4,760 millones que actualmente están programados bajo el concepto de “Ajustes Temporales”.

Proteger el acceso a estos servicios en comunidades urbanas, suburbanas y rurales de todo el estado de Nueva York.

Con este esfuerzo, el congresista Ritchie Torres continúa defendiendo a los adultos mayores, las personas con discapacidades y las familias trabajadoras del Bronx y de todo Nueva York, luchando para garantizar que quienes necesitan atención médica puedan recibirla en la comodidad y seguridad de sus propios hogares.