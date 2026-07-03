Conferencia del Episcopado Dominicano presenta nueva directiva para el período 2026-2029

Bartolo García

La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) presentó a las nuevas autoridades que dirigirán la institución durante el trienio 2026-2029, en el marco de un encuentro con presidentes, directores y periodistas de diversos medios de comunicación, celebrado en la Casa María de la Altagracia, en Santo Domingo. La elección fue realizada durante la 64.ª Asamblea Plenaria de los obispos del país.

Como resultado del proceso fueron elegidos monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, obispo de San Francisco de Macorís, como presidente; monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, arzobispo coadjutor de Santo Domingo, como vicepresidente; y monseñor José Amable Durán Tineo, obispo auxiliar de Santo Domingo, como secretario general. Además, el padre Daniel De los Santos fue designado secretario general adjunto.

El nuevo Consejo Permanente también quedó integrado por monseñor Santiago Rodríguez Rodríguez, obispo de San Pedro de Macorís, en representación de la provincia eclesiástica de Santo Domingo, y monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, obispo electo de La Vega, en representación de la provincia eclesiástica de Santiago de los Caballeros.

Durante la actividad, el arzobispo metropolitano de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez, ofreció las palabras de bienvenida y reiteró la cercanía de la Iglesia con el pueblo de Venezuela. Posteriormente, monseñor Faustino Burgos Brisman, obispo de Baní, explicó la estructura organizacional de la Conferencia del Episcopado Dominicano y el funcionamiento de sus principales órganos.

Uno de los momentos centrales del encuentro fue la reflexión presentada por monseñor Alfredo de la Cruz, quien compartió el mensaje del Papa León XIV con motivo de la 60.ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y la encíclica Magnificat Humanitas. En ese contexto, exhortó a los comunicadores a rechazar la violencia comunicacional, el odio, la difamación, la polarización y cualquier contenido que atente contra la dignidad humana.

Asimismo, invitó a los profesionales de la comunicación a difundir contenidos que promuevan la verdad, el diálogo, la esperanza, el bien común y el respeto a la persona, utilizando los medios tradicionales y las nuevas tecnologías como herramientas para fortalecer una cultura del encuentro inspirada en los valores del Evangelio. Por su parte, monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Baldera reiteró que la CED mantiene abiertas sus puertas a los medios de comunicación y expresó su disposición de colaborar con ellos.

La Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Dominicano, que se desarrolla del 28 de junio al 3 de julio, reúne a los obispos del país para abordar temas relacionados con la vida pastoral, la realidad de las diócesis, el trabajo de las distintas comisiones y la elección de las nuevas autoridades, reafirmando el compromiso de la Iglesia con la sociedad dominicana y el fortalecimiento de su misión evangelizadora.