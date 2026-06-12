CONEP valora medidas del Gobierno y propone ampliar la base tributaria para fortalecer la sostenibilidad fiscal

Bartolo García

Santo Domingo. – El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) expresó su posición respecto a las medidas fiscales anunciadas por el Gobierno para enfrentar los efectos de la crisis internacional, destacando la importancia de preservar la estabilidad fiscal, económica y social de la República Dominicana en un escenario global marcado por la incertidumbre y el impacto de los altos precios internacionales de los combustibles.

La organización valoró positivamente los esfuerzos realizados por las autoridades para mantener la estabilidad macroeconómica y reconoció diversas iniciativas incluidas en la propuesta gubernamental, especialmente aquellas orientadas a la simplificación tributaria, el respaldo a las micro, pequeñas y medianas empresas, el fortalecimiento de la inversión y la protección de los sectores más vulnerables.

No obstante, el CONEP consideró que existe una oportunidad para fortalecer las finanzas públicas mediante la ampliación de la base tributaria, la reducción de la evasión fiscal y la informalidad, así como la corrección de prácticas que generan competencia desleal y afectan a las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales, laborales y regulatorias.

La entidad empresarial sostuvo que avanzar en estas áreas permitiría aumentar la recaudación y mejorar la equidad tributaria sin trasladar la mayor carga a quienes ya contribuyen significativamente al sostenimiento del Estado. Asimismo, señaló que cualquier contribución adicional debe estar sustentada en criterios de necesidad, proporcionalidad, temporalidad y previsibilidad, garantizando la confianza de los inversionistas y la generación de empleos formales.

El gremio también enfatizó que los esfuerzos extraordinarios planteados para enfrentar la coyuntura actual deben estar acompañados por una estrategia orientada a reducir las presiones estructurales sobre las finanzas públicas, incluyendo una mejor focalización de los subsidios y una mayor eficiencia en el uso de los recursos del Estado.

Finalmente, el CONEP reafirmó su disposición de colaborar con las autoridades en la búsqueda de soluciones equilibradas que contribuyan a la sostenibilidad fiscal, fortalezcan la confianza y preserven las condiciones necesarias para continuar impulsando el crecimiento económico, la competitividad y el bienestar de la población dominicana.