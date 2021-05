El Consejo Nacional Para la Niñez y Adolescencia (CONANI) y el Seguro Nacional de Salud (SENASA) firmaron un acuerdo de colaboración, con el objetivo de afiliar en el Régimen Subsidiado a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en los hogares de paso y las Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL).

El acuerdo de colaboración interinstitucional fue rubricado por la presidenta ejecutiva del CONANI, Paula Disla y el director ejecutivo de SENASA, Santiago Marcelo Hazim, en un acto efectuado en la oficina principal del SENASA.

En virtud de este convenio, los niños, niñas y adolescentes recibirán, entre otros beneficios de afiliación, la asignación de un código que priorizará la atención de sus casos, una rápida intervención en procedimientos especializados y facilidad de insumos.

Paula Disla agradeció al doctor Santiago Hazim, director ejecutivo del SENASA, por haber acogido con tanta sensibilidad la necesidad de los niños, niñas y adolescentes, brindándoles un gran alivio, por la gran necesidad de atención en salud que se presenta día a día, tanto en los hogares de paso, como en las Asociaciones sin Fines de Lucro, que de manera voluntaria realizan trabajos de atención a niños, niñas y adolescentes.

Resaltó que con este acuerdo serán beneficiados de manera inmediata cinco mil niños, niñas y adolescentes que viven en estas casas, y que pasan por los hogares con una frecuencia de cuatrocientos diez por mes, en el caso de CONANI. Esto es una garantía al derecho a la salud que tanto se ha reclamado, sobre todo para que los más vulnerables puedan tener acceso.

“CONANI ha estado participando en condiciones que sobrepasan los recursos y las capacidades técnicas que podemos atender, y que en lo adelante el SENASA estará cubriendo. Esto es parte de una meta que teníamos para 2022, y qué bueno que se concrete en tan corto plazo, por la alta sensibilidad humana del doctor Hazim”, expresó la presidenta ejecutiva de CONANI.

De su lado, el Doctor Santiago Hazim, director ejecutivo del SENASA, declaró: “Para nosotros en SENASA es más que un honor poder ser parte de CONANI. no como colaboradores, sino que, con la misma sensibilidad humana con la que ustedes están tratando estos cinco mil niños y niñas, queremos ser parte de eso, porque han sido personas que quizás en la vida no han tenido la misma suerte que nosotros o que muchos dominicanos y dominicanas y no es justo, siendo la salud una obligación, no un lujo. Si podemos proporcionarle cobertura de salud a esos niños y niñas a través de ustedes, sabiendo lo bien administrada que está esa institución, no es necesario esperar al 2022 o el 2023. Sepan ustedes que no solamente en este acuerdo o este respaldo vamos a apoyarles, sino en lo que podamos para trabajar con estos niños. Solamente tienen que llamarnos, tocar la puerta y ahí estaremos, les felicito por ese trabajo que hacen”, apuntó Hazim.