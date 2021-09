Sin Filtros ni Frenos en el Teclado

Con dinero y sin dinero la felicidad se alcanza, el rico con su dinero y el pobre con su esperanza. Ser rico es un privilegio y eso yo lo reconozco, pero la vida del pobre no es un infierno tampoco, como diría el maestro y poeta – Ramón Torres.

Los ricos y los del gobierno con su dinero y sus posiciones ven por encima de los hombros a los opositores y pobres. Los pobres esperanzados en nosotros los opositores, que con fe y esperanza luchamos por la mejoría de todo un pueblo, de un pueblo que lo único que pide es un puesto de trabajo público o privado.

Muchos ricos y lo del gobierno, se oponen a que ese sueño de lo pobres se haga realidad, cuando se ponen a una, para impedir el crecimiento y el desarrollo a travez de la inversión privada, uno por monopolio y otros por tenerlo miserablemente a sus pies, y por eso ustedes ven que hoy el 95% de una provincia pide la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de Bávaro, que viene a enlazar parte de esos sueños y esperanzsa, de los que toda su vida han exigido que se le dé cumplimiento a ese derecho fundamental como es el trabajo y que nuestra clase politica no se esfuerza ni se arriesga políticamente.

En un país con tres clase sociales, una alta rica, pero que además, todo le es subsidiados y se le permite la evación de impuestos, y una clase medía pendeja, es pendeja por completo paga todos los impuestos, la otra pobre al extremo, la cual vive del día a día y de lo que le caiga de algún lado, menos de lo alto, porque allá están los grandes que no dejan caer nada, una clase pobre y bloqueada, que ni siquiera le permiten reclamar sus derechos, aquello que son enlace entre la clase alta y los pobres, no hacen más que servirse ellos. Partidos bisagras, pegados del gobierno, juntas de vecinos arrimadas a los mismo árboles, ningunos juegan su rol de luchar y exigir por el pueblo, para que se creen fuentes de trabajos en cualquiera de los sectores públicos o privados, como ya dijimos, el gobierno no tiene empleos para tantos, pero tampoco abre las puertas a la inversión privada, como si se quisiera protejer a esa clase monopolista.

El dinero nos da paz, y los puestos del gobierno son pasajeros, la pobreza se puede superar con el desarrollo de las ideas que viven, se reproducen y nunca mueren en la mente de nosotros los revolucionarios. Nos preguntan si fuimos nombrados en el gobierno? y nuestra pregunta es con un nombramiento a Mario Martínez se acabó la miseria de los pobres?

Claro que no. Me conformo con vivir humildemente y seguir siendo una voz del pueblo.

Como dice mi amigo y médico de cabecera el Dr. Poeta, periodista y escritor Herman pillier Báez la solución a mis problemas, no es los de la sociedad, yo soy uno y el país son 12 millones, más los dos millones de extranjeros.

El nombramiento que queremos, es que el gobierno del cambio del compañero excelentísimo señor presidente Luis Abinader, abra la compuerta de la inversión de Continuidad del Estado y se creen fuentes de trabajos dignos para todos. Y que se de paso a la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de Bávaro( AIB). El rico con su dinero, el pobre con sus esperanzas y el revolucionario con sus ideales, todos nos vamos como vinimos de este mundo – súmate a la lucha.

Por Mario Martínez

Frente Amplio Provincia la Altagracia.