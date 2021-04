La Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) pidió a la comisión de disciplina de la Cámara de Diputados, aplicar drásticas sanciones y expulsar si es necesario al legislador Pedro Botello, por reincidir en sus acciones violentas contra el Congreso Nacional, en sus reclamos por el 30% de los fondos de pensiones.

Tras condenar esos hechos, el presidente de la CNTD, Jacobo Ramos, afirmó que con ese comportamiento Botello se ha descalificado y a la vez ha distorsionado el propósito de sus reclamos, como también han advertido otros sectores de la sociedad.

Ramos calificó de inaceptable el incidente verbal protagonizado por Botello en pleno hemiciclo de la Cámara de Diputados, mientras se estaba en sesión, al arremeter contra su presidente, Alfredo Pacheco, al que lanzó varios improperios.



“Esa fue la gota que reboso el vaso, el país ha quedado impactado con el nuevo espectáculo protagonizado por el diputado Botello, quien de manera continua sigue realizando acciones que dejan mucho que decir de un legislador, por lo que exhortamos al congresista a cambiar de actitud”, dijo el dirigente sindical.



Ramos indicó que el diputado por La Romana tiene derecho a plantear su proyecto, pero entiende que es un despropósito el método que ha empleado para llevar a cabo sus reclamos, por lo que le instó a agotar los canales institucionales correspondientes.



Dijo que por los incidentes en que se ha visto envuelto el legislador, la comisión de disciplina de la Cámara de Diputados debe actuar en consecuencia y establecer las sanciones correspondientes para evitar que vuelvan a repetirse hechos bochornosos contra la sede del primer poder del Estado.

“Entendemos que el diputado Pedro Botello no debe proceder de ese modo, con insultos ni confrontaciones, mucho menos al presidente de la Cámara a la que pertenece, y por esto, la comisión de disciplina debe actuar de manera definitiva y someterlo a la obediencia, porque los reglamentos están ahí y los hechos también están ahí, es hora de que sean sancionados para que no se repitan hechos como estos”, manifestó Ramos.

El dirigente sindical consideró que Pedro Botello debe reflexionar y deponer de esa actitud, porque “en democracia hay que respetar las posiciones cuando otros no comparten nuestras opiniones, y no es con insultos ni amenazas que se van a resolver los problemas del país”.



Ramos reiteró que la Cámara de Diputados, a través de la comisión de disciplina debe enviar un mensaje claro al país, de que allí se respetan las leyes y las normas que deben observar todos los legisladores.