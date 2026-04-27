CINDOLOR lanza programa de cuidados paliativos pediátricos para niños de la Región Norte

Bartolo García

Santiago.– La Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Cibao (CINDOLOR) anunció el inicio de su nuevo Programa de Cuidados Paliativos Pediátricos, una iniciativa orientada a brindar atención especializada a niños afiliados al plan básico de ARS Primera en toda la Región Norte del país.

La doctora Doris Sánchez, gerente general de CINDOLOR, explicó que este programa surge con el propósito de ofrecer acompañamiento integral a pacientes pediátricos que enfrentan enfermedades graves, complejas o limitantes, como cáncer, enfermedades congénitas invalidantes y otras condiciones que requieren atención continua y especializada.

El proyecto estará sustentado en la metodología europea NewPalex, enfocada en el control de síntomas, el acompañamiento emocional, social y familiar, así como en la mejora de la calidad de vida del niño durante cada etapa del proceso de atención médica.

La doctora Sánchez destacó que no se trata únicamente del tratamiento físico, sino también del apoyo humano y psicológico tanto para el paciente como para su entorno familiar, especialmente padres y cuidadores que atraviesan situaciones de alta sensibilidad emocional.

El programa contempla atención domiciliaria, ambulatoria y hospitalaria, permitiendo una respuesta más completa y adaptada a las necesidades individuales de cada paciente pediátrico, garantizando un cuidado digno y oportuno.

Desde CINDOLOR agradecieron a ARS Primera por sumarse a esta iniciativa, valorando su compromiso con la salud infantil y con la construcción de un sistema más humano y accesible para las familias que enfrentan estas complejas realidades.

Con este nuevo paso, CINDOLOR reafirma su misión de trabajar bajo el lema “Cuidamos con ciencia y humanidad”, llevando alivio, acompañamiento y esperanza a quienes más lo necesitan en la Región Norte del país.