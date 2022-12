Cinco explosiones sacuden el norte de Kosovo Zubin Potok y Mitrovica

Según medios locales, el tiroteo duró unos 15 minutos

Grandes explosiones se escucharon en dos ciudades en el norte de Kosovo esta tarde, martes 6 de diciembre. Esto fue confirmado por la Policía de Kosovo, quien dijo que las explosiones ocurrieron en los municipios de Zubin Potok y Mitrovica Norte.

Según los medios serbios locales, dos de las explosiones se escucharon en Zubin Potok, mientras que tres más se informaron en el norte de Mitrovica. Ambos municipios están habitados por una mayoría de serbios. Se dijo que las sirenas sonaban alrededor de las 3 p.m. en Mitrovica, según lo informado por rtklive.com.

Fuentes de los medios serbios informaron que las explosiones en Zubin Potok ocurrieron en el momento en que miembros de la Comisión Electoral Municipal, escoltados por miembros de la Policía de Kosovo, ingresaron a las instalaciones de la instalación municipal.

WATCH: #BNNKosovo Reports



Five explosions and siren sounds were heard in #Mitrovica, prompting sirens to sound in the city ruled by the authorities of the unrecognized republic.



Thick smoke is rising to the north of the region. #Kosovo #Serbia pic.twitter.com/TV5gSxoGRu