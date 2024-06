Biden se despista de nuevo e intenta sentarse en una silla que no existe

HELENA ORTEGA

lavanguardia.com

El estado de salud del presidente Joe Biden vuelve a protagonizar titulares tras un nuevo lapsus del mandatario estadounidense. El despiste ha tenido lugar durante su intervención en el acto de conmemoración por el 80 aniversario del desembarco de Normandía.

Biden se encontraba al lado del presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa Brigitte. Tras saludarlos, el presidente de EE.UU. sufrió un despiste al intentar sentarse en una silla inexistente, una escena que se ha viralizado rápidamente.

Joe Biden highlights in Normandy on the 80th anniversary of D-Day:



– Sits in an invisible chair

– Forgets where his seat is

– Talks about how many Russians died in Ukraine

– Gets pulled away by Docta Jill as Macron greets D-Day veterans. pic.twitter.com/sWFsYpt1o5