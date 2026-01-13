Cientos de enfermeras dominicanas figuran entre casi 15 mil iniciaron huelga este lunes en NYC; alcalde y fiscal apoyan paro

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Cientos de enfermeras dominicanas figuran entre las casi 15 mil que este lunes iniciaron una huelga en cinco hospitales de esta ciudad por mejores condiciones laborales, anunció la Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York (NYSNA).

El contrato del sindicato expiró el 31 de diciembre y los hospitales tenían hasta el 12 de enero para llegar a un acuerdo.

El alcalde de la Metrópoli, Zohran Mamdani, y la fiscal general del estado, Letitia James, participaron de manera presencial de la protesta en apoyo a sus reclamos.

Mandami sostuvo: “La ciudad de NY apoya a las enfermeras y exige negociaciones de buena fe para lograr justicia y atención médica para todos”,

“Las enfermeras están presentes en nuestros momentos más difíciles: el 11 de septiembre, la pandemia, cada enfermedad y emergencia. Su valor es incalculable. Exigimos salarios justos, condiciones de trabajo seguras y dignidad para ellas”, escribió el alcalde en su cuenta X.

“A todas nuestras enfermeras, gracias por su valentía, su solidaridad y por todos los sacrificios que hacen para cuidar a los neoyorquinos”, dijo por su parte la fiscal en la misma red social.

Mientras que Nancy Hagans, presidenta de NYSNA, precisó: “Desafortunadamente, los codiciosos ejecutivos hospitalarios han decidido priorizar las ganancias por encima de la atención segura al paciente y obligar al personal de enfermería a declararse en huelga cuando preferiríamos estar al lado de nuestros pacientes”.

“Nuestro mensaje a los neoyorquinos: Si están enfermos no retrasen la búsqueda de atención médica durante nuestra huelga. Preferiríamos ser nosotras quienes les brindemos esa atención, pero nuestros jefes nos han obligado a ir a la huelga”, destaca Hagans.

Los hospitales afectados en Manhattan son Monte Sinaí, ubicado en el 1190 de la avenida Quinta, entre las calles 98 y 102; el Monte Sinaí Oeste, ubicado en el 1468 de la avenida Madison. Asimismo, el Mount Sinai Morningside, ubicado en el 1111 de la avenida Ámsterdam, entre las calles 113 y 114; Presbiteriano de Nueva York; y el Centro Médico Montefiore, en el 111 Este de la calle 210, en El Bronx.

En las inmediaciones de estos centros hospitalarios residen decenas de miles de familias dominicanas, entre otras etnias.