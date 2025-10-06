Cientos asisten al «Desfile Religioso Mariano» en Manhattan dedicado al Papa León XlV

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Con la asistencia de cientos de hispanos de diferentes nacionalidades, principalmente dominicanos, se celebró el pasado sábado el 28º aniversario del Gran Desfile Nacional Mariano, celebración religiosa católica en honor a la Virgen María, dedicado al Papa León XlV y los países latinoamericanos.

Es una celebración cultural y religiosa en honor a la Virgen María, organizada por la comunidad dominicana en NYC.

Al ser dedicado a su Santidad, Monseñor Roberto Campisi, Consejero para Asuntos Generales del Vaticano, envió una carta leída por el cura párroco José Manuel Volques, quien viniera desde Barahona para la ocasión.

En la misiva se expresa: «Los anímo en este Año Jubilar a comunicar la belleza del amor de Cristo, que nos une a todos y nos hacer ser un único pueblo. Con estos sentimientos, el Santo padre, invocando la protección maternal de la Bienaventurada Virgen María, Madre del buen consejo, les imparte de corazón la implorada Bendición, Apostólica, que complacido hace extensiva a sus familias y demás seres queridos».

El «Desfile Mariano» reúne las comunidades para rendir homenaje a la Madre Espiritual de todos los cristianos que incluye procesiones, representaciones de sus advocaciones y actos de fe, con el fin de honrarla.

El Gran Mariscal lo fue el reconocido artista dominicano Raúl Acosta, enlace administrativo y quien cortó la cinta de honor para darle inició al acto, con representación de varios países, entre ellos Bolivia, Chile, México, Costa Rica, Colombia, Nicaragua, Ecuador, Salvador, Cuba, Paraguay y Perú.

Acosta sostuvo «es una forma de unir las comunidades que han acudido con sus carrozas, bailes folclóricos, música, entre otras cosas, y está dedicado al Papa y a los países latinoamericanos».

La cofundadora y vicepresidenta, Belkys Ravelo, sostuvo «es una manifestación del amor de Dios y enseñamos todas las aportaciones de María, la madre de Dios».

Por su parte, el congresista dominicano Adriano Espaillat, manifestó: «es importante mantener el culto hacia la Virgen María, que donde quiera que estamos acudimos a ella, la protectora de la RD. Este Desfile es algo espiritual, manteniendo en alto el culto hacia la Virgen.

El Desfile Mariano implica seguir el ejemplo de fe, obediencia y amor a Dios, pero no es menos cierto que «Ser Mariano» es vivir la fe con mayor intensidad, siendo testigos de Cristo y siguiendo el ejemplo de María.

«Se ha consolidado como un evento que trasciende lo religioso, integrando cultura, arte y tradición, que a lo largo de casi tres décadas ha convocado a parroquias, asociaciones, delegaciones internacionales, músicos, bailarines y miles de devotos que con banderas, trajes típicos y música recorren las calles bajo la guía espiritual de la Virgen María».

La actividad se desarrolló a lo largo de la avenida Ámsterdam, desde la calle 86 hasta la 110 en Manhattan, a partir de las 11:00 a.m. Estuvo presidido por Altagracia Valdez, presidenta.