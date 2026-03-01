Cibao FC se afianza en la cima tras vencer a Salcedo con tanto de Mosquera

El conjunto naranja ganó 1-0 en la Jornada 8 de la Liguilla de la LDF en el estadio Domingo Polonia

SALCEDO.– El club Cibao FC logró una importante victoria como visitante al derrotar 1-0 a Salcedo FC en la Jornada 8 de la Liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol, en partido celebrado en el estadio Domingo Polonia.

El único tanto del encuentro fue obra del colombiano Kleimar Mosquera, quien definió al minuto 81 para sellar el triunfo naranja en un torneo dedicado a la memoria del doctor José Rafael Abinader.

Con esta victoria, Cibao FC sumó tres puntos que lo elevan a 17 en la tabla, consolidándose en la cima y acercándose con paso firme a la semifinal de la competición.

Durante los primeros 45 minutos, ambos conjuntos mostraron intensidad y disciplina táctica, pero no lograron romper el empate sin goles, marchándose al descanso con el marcador 0-0.

En la segunda mitad, el partido se vio afectado por una fuerte lluvia acompañada de brisa, lo que retrasó el reinicio y dejó varios charcos en el terreno de juego, dificultando el manejo del balón.

Los locales intentaron en varias ocasiones vulnerar la portería naranja, pero el guardameta Edwin “Gato” Frías, nativo de Salcedo, se creció ante su público y mantuvo su arco en cero con intervenciones decisivas.

El gol llegó cuando Jean Carlos López ejecutó un potente disparo en jugada a balón parado; el portero Cristian Severino logró desviar el remate, pero dejó el rebote servido para que Mosquera empujara el balón al fondo de la red.

El Director Técnico Junior Scheldeur confió la portería a Frías ante la ausencia de Miguel Lloyd, mientras que el brazalete de capitán lo portó Jean Carlos López en el once titular.

Por su parte, el entrenador de Salcedo FC, Arturo Berroa, alineó a Cristian Severino bajo los tres palos y entregó la capitanía a Carlos Rossell, en un partido que se mantuvo disputado hasta los minutos finales.

Con este resultado, Cibao FC reafirma su condición de líder en la Liguilla y continúa perfilándose como uno de los principales candidatos al título del fútbol dominicano.

Con información de Tuto Tavárez