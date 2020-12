Un choque en cadena de 27 vehículos ocurrido anoche en la calle 181 del Alto Manhattan que conecta con la autopista Henry Hudson Parkway, dejó seis heridos, cuatro de ellos graves en medio de la primera tormenta invernal que impacta el Noroeste de Estados Unidos (@Nor’easter storm2020) desde la tarde de ayer miércoles.

Reporteros de la cadena CBS2 y la radioemisora de noticias 1010 WINS, dijeron que desde sus helicópteros avistaron un escenario caótico en la carretera que bloqueó el congestionado tránsito en varias direcciones.

Los investigadores dijeron que el choque múltiple se debió a factores de la tormenta como el asfalto resbaladizo, los fuertes vientos y los granizos que azotaron el área metropolitana en las primeras horas de la tormenta.

Las colisiones ocurrieron a las 6:00 de la tarde, hora pico en que la mayoría de los conductores y trabajadores regresan a sus casas, dijo la policía.

Nueve vehículos involucrados en el choque tuvieron que ser remolcados.

