Celine Dion, una resiliente de la vida: 56 años entre el éxito y la tragedia

Fue bendecida con una de las voces más bellas del mundo, pero a la vez se enfrentó a numerosas tragedias a lo largo de su vida. Desde problemas médicos que amenazaron con hacer descarrilar su carrera hasta la trágica muerte de sus seres queridos. Dado el gran éxito de Celine Dion y su perseverancia en una industria en la que es tan fácil fracasar, puede que sorprenda la adversidad y las circunstancias a las que tuvo que enfrentarse esta increíble cantante.

Familia numerosa

Celine Dion nació el 30 de marzo de 1968 en Quebec, Canadá, como la menor de 14 hermanos. Según Celine: The Authorized Biography su nombre procede de la canción Céline de Hugues Aufray, ya que su madre lo eligió para su hija menor al escucharlo. Pero al inicio, a Celine no le gustaba la música porque lloraba cuando sus hermanos le cantaban notas agudas. Según CNN, cuando era una niña, su padre Adhémar ganaba 165 dólares a la semana como carnicero, para mantener a la familia. Con tantos hijos, los Dion tenían una vida modesta, pero nada disuadió las habilidades de la cantante, que usaba la mesa del comedor como escenario a los 2 años. Su hermano Michel la contrató con 5 años para cantar en su boda. La actuación terminó inspirándola, como recordó a CNN, “Cuando empecé a sentir el amor y el calor del público, me llegó. Me dije, ‘Esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Quiero ser cantante’”. De hecho, se enamoró tanto del canto que perdió el interés por casi todo lo demás. Cantaba y se quedaba despierta hasta tarde para no ir a la escuela.

En su infancia, los hermanos de Celine solían usar ollas, sartenes, vasos y cualquier otra cosa como instrumentos de percusión; interpretaban canciones populares francesas y temas de artista

s como Janis Joplin y The Beatles. El autor de su biografía, Georges-Hebert Germain, declaró a CNN, “Se crió en una familia donde la música era muy importante”. Incluso daban conciertos cerca de su casa de Quebec. De pequeña iba a ver a sus padres y hermanos tocar en vivo. Aunque los apoyaba, no siempre se entusiasmaba con los espectáculos, admitiendo a People, “Dormía en las sillas de los restaurantes y bares mientras ellos cantaban”. Poco después, se fue interesando más por la música, como dijo a Time, “Mi juego favorito era cantar”. Pero Celine quería ir más allá de un simple juego. Abandonó la escuela a los 15 años para centrarse por completo en el canto.

Un mentor y un amor

Según CNN, en 1980, la madre de Celine escribió una canción llamada It Was Only A Dream para que su hija, de 12 años, la interpretara. Incluso envió una cinta de Celine cantando el tema, al director musical de Quebec, René Angélil, que quedó tan impresionado que la invitó a actuar en persona. La cantante contó a People que en su presentación, Angélil se puso a llorar. Como resultado, el hombre “hipotecó su casa para financiar el primer álbum de Dion”, y se convirtió en su mánager. Y a los 13 años, lanzó su primer disco.

Celine compitió en el Festival Mundial Yamaha Music, de 1982 en Tokio, y ganó la medalla de oro a los 14 años. Continuó con una racha de premios convirtiéndose en “la primera canadiense en recibir un disco de oro en Francia”, y cantó para el Papa Juan Pablo II en el Estadio Olímpico de Montreal en 1984. Pero pronto se retiraría de la escena pública. Según CNN, Dion y su mánager, René Angélil, decidieron tomarse un descanso de 18 meses de las actuaciones para mejorar su imagen, incluidos los dientes, el peinado y el vestuario, además de tomar clases de inglés.

El Festival de la canción de Eurovisión es un concurso de larga duración y gran prestigio, que da a conocer algunos de los nuevos actos musicales más brillantes del mundo. Aunque es canadiense, Dion representó a Suiza en el concurso de 1988, celebrado en Dublín y “Fue una aventura muy extraña para mí”, dijo a The Jonathan Ross Show. Extraña, pero un éxito al fin: ante 600 millones de espectadores, Celine ganó. La victoria también fue lucrativa para su representante, René, ya que ella contó en The Jonathan Ross Show que Angélil apostó por ella para ganar el concurso. La noche de su victoria fue un punto de inflexión para Celine en el plano romántico. Según CNN, a los 20 años compartió su primer beso con Angélil. Según Billboard, Angelil y Dion comenzaron a salir cuando ella tenía 19 años.

El año 1994 marcó otro hito en su vida personal al casarse con su mánager, René Angélil: ella tenía 26, y era 26 años más joven que él. La boda se realizó en la Basílica de Notre-Dame de Montreal, y la ceremonia fue retransmitida por la televisión canadiense. Al año siguiente, demostró que estar casada no frenaba su éxito. Lanzó el disco francés D’eux, que en Estados Unidos se llamó The French Album. Fue un éxito y, según su biografía oficial, fue “el álbum francés más vendido de la historia, con 10 millones de copias en el mundo”.

No quería cantar la de Titanic

La obra de James Cameron de 1997, Titanic, concluye con una de las canciones de cine más icónicas, My Heart Will Go On, pero casi no lo fue porque el director estaba en contra de tener una canción pop al final de su película. Entre bastidores, los compositores crearon el tema con la voz de Celine y trataron de convencerlo. Según Vogue, el compositor, James Horner, dijo “que llevó la cinta en el bolsillo por cuatro semanas, esperando el momento en que encontrara a Cameron de buen humor”. Además, René convenció a los creadores del single para que su mujer participara en ella. Ella dijo a Billboard, “Yo no quería grabar la canción”.

A pesar de no sentirse bien en su viaje al estudio de grabación, Celine igual se presentó, aunque de mala gana, diciendo, “Pensé, ‘Canta la canción y luego lárgate de allí’”. Pero el tema complementó perfectamente la película, que pasó a ser la más taquillera de la historia hasta el 2010. La versión radiofónica de la canción ganó los premios Grammy de 1998 a la grabación del año y a la mejor interpretación vocal pop femenina.

Un largo camino hacia la maternidad

A principios del siglo XXI, Dion seguía prosperando como cantante. Pero mientras estaba en la cima, tomó la decisión de hacer una pausa. Desapareció de la escena pública a principios del 2000 y entró en una época difícil en su vida personal. Se apartó del mundo del espectáculo para formar una familia y dijo, “Era una obligación. Tuve que tomarme esos dos años. Conocí la vida por primera vez”.

En enero de 2001, Celine dio a luz a su primer hijo, René-Charles Angélil. Fue un viaje duro para la estrella, ya que se sometió a tratamientos de fertilidad y a dos operaciones, para mejorar sus posibilidades de concebir. Planeó tomarse dos años de descanso, e incluso insinuó que serían cuatro, antes de volver al show.

A lo largo de su matrimonio, Dion y Angelil lucharon por tener hijos. La pareja recurrió a tratamientos de fecundación in vitro para concebir a sus tres hijos. Una de sus mayores luchas llegó en el 2009, cuando Dion sufrió un aborto espontáneo. A pesar de la angustia, mantuvo una actitud optimista cuando habló con Oprah Winfrey un mes después. “Es la vida, ¿sabes? Mucha gente pasa por esto. Pero no se cuenta porque no sale en el periódico”. Y no estaba dispuesta a rendirse todavía. “Intentamos cuatro veces tener un hijo. Seguimos intentándolo. Es el quinto intento y te digo que si el cinco es mi número de la suerte, este quinto intento tiene que entrar”. En un feliz giro de los acontecimientos, la pareja anunció en mayo del 2010 que volverían a ser padres; esta vez esperaban gemelos. Así, en octubre del 2010 nacieron Nelson y Eddy.

La verdadera causa de su alejamiento

“Estuve con mi esposo, que era quien más me necesitaba en este periodo de su vida”, se sinceró Celine. El año anterior, a René Angélil se le diagnosticó un cáncer de garganta. Esto inició la lucha de Angélil contra la enfermedad y le extirparon un tumor en el 2013. Pero al año siguiente, su cáncer regresó. People informó que Celine Dion se centró en su esposo a lo largo de sus tres rondas de cáncer y explicó su decisión de posponer los espectáculos, diciendo, “Cuando dejé de actuar, quería ser sólo una esposa y madre”.

En el 2015 se confesó con la prensa, diciendo, “Tengo miedo de perderlo, porque esto es malo. Pero tengo que demostrarme a mí misma, a mi esposo y a mis hijos que soy fuerte y que estamos bien”. The Mirror informó que uno de los últimos deseos de Angélil era ver actuar a Dion, por eso veía una transmisión en directo de sus actuaciones en Las Vegas. Esto dio un significado extra al tema My Heart Will Go On cuando fue dirigida a Angélil. Sabiendo que él estaba cada día peor, dijo “lo que me hizo seguir adelante fue que pensé en él. Lo hice por él”. Pero en enero del 2016 Angélil murió de cáncer de garganta, a los 73 años. Su funeral fue en la misma iglesia en la que se habían casado. Según la revista People, tras el fallecimiento de Angélil, una afligida Dion dijo al público de su espectáculo en Las Vegas, “Siempre estuvo en el escenario conmigo. Y nada cambiará eso”.

La tragedia golpea dos veces

En un giro devastador el hermano de Celine, Daniel Dion, falleció por complicaciones de un cáncer solo dos días después de la muerte de René Angélil. Daniel tenía 59 años. Celine asistió al funeral de su hermano al día siguiente de la muerte de su esposo. La cantante llegó a un lugar de paz mientras asimilaba sus muertes, y le dijo a People en mayo del 2016, “René acompañó a mi hermano. Fue perfecto. René lo tomó bajo sus alas y dijo, ‘Ya sabes, voy a cuidar bien de él’”.

Tras estas dos pérdidas, Celine recurrió a una vía inesperada para curar sus heridas. Creó una línea de carteras y se interesó por la moda extravagante. Según declaró a People, “Es increíble cómo un poco de fantasía puede alterar nuestro estado de ánimo. Siempre me gustó la moda. Pero como todos saben, he pasado por algunos momentos muy difíciles en los últimos años y supongo que estoy extendiendo mis alas un poco más en estos días, y lo hago con la ayuda de ropa y accesorios hermosos”. En el 2019, Dion fue una auténtica fashionista, ya que acudió a varios desfiles de alta costura y semanas de la moda a lo largo del año, luciendo trajes de los grandes nombres de la moda.

Problemas con su instrumento

En febrero del 2012, Dion debió cancelar sus actuaciones de varios meses en Las Vegas por problemas con sus cuerdas vocales por una enfermedad viral, como informó UPI. Dion estuvo entre seis y ocho semanas de reposo vocal, y su show no se reanudó hasta junio de ese año. “Es difícil hacer un espectáculo, pero es mucho más difícil cancelarlo. Decepcionamos a mucha gente. Fue duro”, dijo la cantante.

A pesar del susto, Dion reveló en el programa Today que no temía perder su capacidad de cantar porque su familia es su logro más preciado. “No dependo de mi éxito ni de mi forma de cantar. No me malinterpreten. Me encanta lo que hago. Pero no me aferro a eso”. Y luego, otra condición médica pausó su carrera: esta vez su oído requirió una cirugía que la mantuvo alejada de los escenarios por casi un mes a principios del 2018. Ella abordó el contratiempo en su página de Facebook, escribiendo, “Pido disculpas a todos los que planeaban viajar a Las Vegas para ver mi espectáculo. Sé lo decepcionante que es esto y lo siento mucho”.

En el 2019 hizo su primera producción tras la muerte de su esposo. Celine Dion anunció en Facebook que volvía a Las Vegas para actuar a partir del 2021 en el Resorts World Theatre. Pero luego de ocho meses de preparación, tuvo que cancelar sus dos primeros sets de actuaciones, compartiendo en Instagram que estaba lidiando con fuertes espasmos musculares.

La peor de las noticias

En 2022 la cantante reveló un diagnóstico médico que le ha impedido subirse a los escenarios. Los fanáticos respondieron con un gran sentimiento de tristeza y simpatía. Dion ha tenido sus propios problemas de salud en los últimos años, y ha cancelado y aplazado conciertos debido a misteriosos espasmos musculares. En otra entrevista con ABC News, la hermana de la cantante, Claudette Dion, ofreció su punto de vista. Dijo, “Me contó que el escenario tenía una pendiente pronunciada cuando ella actuaba que le causaba problemas en los músculos, las piernas y los pies”. La verdad detrás de los problemas de salud de Celine Dion finalmente fue revelada, cuando la estrella contó en Instagram detalles sobre su condición. Reveló en un vídeo que padece el síndrome de la persona rígida, un raro trastorno neurológico que le ha estado causando espasmos musculares debilitantes. La enfermedad también afecta a su capacidad para cantar y actuar. Dion se muestra visiblemente emocionada en el vídeo, “Llevo mucho tiempo con problemas de salud”, dijo y añadió que ha sido “muy difícil” tratar y hablar de su enfermedad. La cantante ha cancelado varios de sus conciertos de mediados del 2023, y ha pospuesto otros para el 2024. Añadió que está dando prioridad a su recuperación.

El último 15 de marzo, Día Internacional de Concientización sobre el Síndrome de la Persona Rígida, Céline Dion envió un mensaje a sus fans: “Sigo decidida a volver algún día a los escenarios y vivir una vida lo más normal posible”. La cantante escribió un emotivo mensaje en Instagram: “Tratar de superar este trastorno autoinmune ha sido una de las experiencias más duras de mi vida. ¡Estoy profundamente agradecido por el amor y apoyo de mis hijos, mi familia, mi equipo y todos ustedes!”, refiriéndose a sus seguidores.

Céline, que hoy cumple 56 años, se sincera aún más sobre su condición en el documental próximo a lanzarse, I Am: Céline Dion. “Espera compartir un vistazo de su vida y su batalla contra el SPS”, dijo una fuente a People, y continuó, “Sabe que hay muchas preguntas sobre su salud y su estado actual, y quiere que sus fans sepan que está luchando con todas sus fuerzas”. Según su hermana, Claudette, de 75 años, la artista “no tiene control sobre sus músculos” desde diciembre de 2023, y “está luchando con todas sus fuerzas y se niega a darse por vencida”, señaló.

En una antigua entrevista con Interview, Celine supo hacer una declaración que devela una luz de esperanza, “Siempre me sucede algo nuevo que es aún más extraordinario, por lo que la presión se vuelve más fuerte. Pero me gusta cuando es difícil. Cualquiera puede hacerlo cuando es fácil. Cuando es difícil y puedes hacerlo bien, estás orgulloso de ti mismo. Habrá más presión a medida que pasen los años, eso es seguro. Pero creo que soy una gran trabajadora y estoy lista para eso. Mientras crea en lo que estoy haciendo, la presión está bien para mí”. Que así sea. infobae.com