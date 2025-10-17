Celebrarán en RD 5ta edición torneo softball «Clásico Los Piñeros»

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- El reconocido dirigente deportivo, tanto en esta ciudad como en la República Dominicana, Roberto Rojas, anunció en el país caribeño la celebración de la Quinta edición del torneo de softball «Clásico Los Piñeros»

Rojas, con su oficina principal en 560 W de la calle 175 en el Alto Manhattan, expresó que rinde homenaje al municipio de Fantino, provincia Sánchez Ramírez, su lugar de nacimiento, quien desde sus inicios ha mantenido un firme compromiso con el desarrollo social, deportivo y cultural de su comunidad, gritándole al mundo sus raíces.

«El torneo es calificado como un evento que no solo promueve el deporte, también la unidad, cultura y desarrollo de este deporte en dominicana», precisa.

«Este torneo se distingue por su formato único, que comienza con una semana de competencias en Fantino, donde la comunidad se reúne en un ambiente festivo para disfrutar de partidos de alta calidad, con los mejores jugadores del territorio nacional», subraya el empresario y destacado deportista.

El equipo ganador de esta fase se une a los mejores equipos del Distrito Nacional para disputar los emocionantes Playoff, donde se define al campeón del torneo.

Este año se ha dado un paso histórico al incluir la categoría «Chata», lo que ha permitido integrar a los mejores equipos de las asociaciones de softball del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, bajo el respaldo de «Sadina y Asoprosado», las dos grandes asociaciones del softball dominicano.

Esta innovación ha convertido al «Clásico Los Piñeros» en un torneo aún más competitivo y representativo del talento nacional, con la celebración del «Gran Chata, La Supremacía».

«Clásico Los Piñeros» estará dedicado a tres grandes colaboradores que han dejado una huella imborrable en el softball y por su apoyo incondicional a este torneo, son ellos: Manny de Jesús, Dawin Brito y Omar Damián.