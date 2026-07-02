CEDIMAT fortalece la formación médica con la graduación de 49 nuevos especialistas

Bartolo García

El Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT) celebró su Acto de Certificación de Residencias Médicas 2026, durante el cual graduó a 49 nuevos especialistas en distintas áreas de la medicina. Con esta nueva promoción, la institución fortalece su liderazgo como uno de los principales centros de formación médica especializada de la República Dominicana y la región.

La ceremonia contó con la participación de autoridades institucionales, coordinadores de programas, docentes, familiares y egresados. El acto fue encabezado por la directora general de CEDIMAT, Milagros Ureña; el director médico, Dr. Antonio Villegas; y la directora del Departamento de Gestión del Conocimiento y Epidemiología, Dra. Julia Rodríguez, quienes destacaron la importancia de la educación médica como uno de los pilares fundamentales de la institución.

Durante su intervención, la Dra. Julia Rodríguez afirmó que la graduación representa mucho más que la culminación de un programa académico, al destacar que CEDIMAT ha formado especialistas con excelencia científica, compromiso ético y sentido humano desde el año 2000. Además, señaló que en sus 26 años de labor académica la institución ha graduado 353 especialistas, muchos de los cuales ejercen tanto en República Dominicana como en otros países.

La promoción 2026 marcó un hecho significativo al incluir, por primera vez, a los egresados del Programa de Residencia en Anestesiología, reflejando el crecimiento de la oferta académica de CEDIMAT. Los nuevos especialistas completaron su formación en áreas como Medicina Interna, Cardiología de Adultos, Imágenes Diagnósticas, Gastroenterología, Neurología, Nefrología, Medicina Crítica, Neumología, Ginecología y Cirugía Pélvica Avanzada, entre otras.

Como parte de la ceremonia, la institución reconoció el desempeño de residentes y docentes con premios inspirados en el legado de su fundador, el doctor Juan Manuel Taveras Rodríguez. La doctora Stephanie Daniela Castro Turbí recibió el Premio Académico de Investigación Científica; el doctor Jimmi Santana fue distinguido como Residente Destacado en la Docencia; y el doctor Francisco Méndez obtuvo el primer Premio a la Docencia del Médico Especialista por su labor en la formación de nuevos profesionales.

El máximo reconocimiento de la promoción, el título de Valedictorian 2026, fue otorgado al doctor Emil José Espaillat Díaz, egresado de Medicina Interna, tras alcanzar un índice académico de 99 puntos. Con esta nueva generación de especialistas, CEDIMAT reafirma su compromiso con la formación de talento humano altamente calificado, impulsando una educación sustentada en la innovación, la investigación científica y una atención médica centrada en el paciente.