Casa del Cordón resalta la riqueza natural de la Española antes de la llegada de los europeos

Bartolo García

Santo Domingo, D.N. El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, iniciativa del Banco Popular Dominicano dedicada a la promoción del patrimonio cultural e histórico, celebró el conversatorio “¿Cómo era el paisaje de las Antillas? La exuberancia de la isla antes de Colón”, un espacio de reflexión sobre la extraordinaria riqueza natural que poseía la isla La Española antes de la llegada de los europeos.

La actividad reunió al geógrafo Bolívar Troncoso, director nacional del Instituto Geográfico Nacional “José Joaquín Hungría Morel”, y al biólogo e investigador Yohan Núñez, quienes compartieron sus conocimientos sobre la geografía, biodiversidad y características ecológicas que hicieron de la isla un territorio excepcional dentro del Caribe.

Durante la moderación del encuentro, el arquitecto y experto en patrimonio José Enrique del Monte recordó que los primeros cronistas coincidían en describir la isla como un lugar de extraordinaria belleza natural y abundancia. Explicó que, a lo largo de los siglos, la acción humana, la agricultura intensiva y la explotación de recursos transformaron significativamente el paisaje original.

Desde la perspectiva geográfica, Bolívar Troncoso destacó que la República Dominicana posee una de las mayores diversidades geomorfológicas de la región, con once sistemas montañosos, cuatro llanos costeros, numerosos valles intramontanos y una gran variedad de ecosistemas, características que convierten al país en un territorio único dentro de las Antillas.

El especialista explicó además que antes de la llegada de los españoles gran parte del territorio estaba cubierto por bosques y que el impacto ambiental de los pueblos taínos fue mínimo debido a la baja densidad poblacional. Señaló que la transformación más profunda del paisaje comenzó durante la colonización y se intensificó con el paso de los siglos.

Por su parte, el biólogo Yohan Núñez resaltó que la isla concentra ecosistemas muy diversos en un espacio relativamente reducido, incluyendo zonas áridas, bosques húmedos y áreas montañosas de gran altitud. Asimismo, recordó que muchas especies vegetales actualmente asociadas a la identidad dominicana, como el mango, el cacao y el plátano, fueron introducidas posteriormente y no formaban parte del paisaje original.

El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón informó que este y otros encuentros académicos están disponibles para el público a través de su canal de YouTube. La institución continúa promoviendo espacios de divulgación histórica y cultural que permiten comprender mejor el pasado natural y humano de la isla, fortaleciendo el conocimiento y la valoración del patrimonio dominicano.

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