Carrera F1 GP de Países Bajos en directo

¡¡¡¡FINAL DE L GP DE LOS PAÍSES BAJOS!!!! ¡¡¡¡MAX VERSTAPPEN CONSIGUE LA NOVENA VICTORIA CONSECUTIVA POR DELANTE DE FERNANDO ALONSO Y DE PIERRE GASLY!!!! ¡¡¡¡EL NEERLANDÉS IGUALA EL RÉCORD DE SEBASTIAN VETTEL Y EL ASTURIANO REGRESA AL PODIO!!!!Vuelta

72

¡Última vuelta! ¡Carlos Sainz se está defendiendo con todo lo que tiene de Lewis Hamilton! ¡Max Verstappen se encamina hacia otra nueva victoria!

Vuelta

71

Fernando Alonso se aleja definitivamente de Verstappen, que le ha metido 1.4 segundos en el último giro. Checo Pérez está a solo siete décimas, pero no es capaz de superar al asturiano. Gasly está a solo dos segundos del mexicano, por lo que subiría al podio.

Vuelta

70

Max Verstappen ya se ha alejado a 1.8 segundos de Fernando Alonso, que tiene a Checo Pérez a solo seis décimas. Eso sí, el mexicano tiene una sanción de cinco segundos que se aplicará a final de carrera.

Vuelta

69

¡George Russell abandona tras una colisión con Lando Norris! ¡El británico estaba presionando a Carlos Sainz, que también tiene pegado a Lewis Hamilton! ¡Fernando Alonso está a 1.2 de Verstappen!

Vuelta

68

¡¡¡¡¡Sanción de cinco segundos a Checo Pérez por sobrepasar el límite de velocidad en el ‘pit-lane’!!!!! ¡¡¡¡Y Fernando Alonso se mantiene cerca de Max Verstappen!!!!

Vuelta

67

¡¡¡¡BANDERA VERDE!!!! ¡¡¡¡SE RELANZA EL GP DE LOS PAÍSES BAJOS!!!! ¡¡¡¡MAX VERSTAPPEN MANTIENE EL LIDERATO POR DELANTE DE FERNANDO ALONSO Y DE CHECO PÉREZ!!!!

Vuelta

66

“Posible lluvia en ocho minutos, pero nada serio”, le comunican a Fernando Alonso por radio. El asturiano, al igual que el resto de la parrilla, lleva los neumáticos intermedios.

Vuelta

65

¡El coche de seguridad abandona el ‘pit-lane’ y detrás de él los 17 pilotos que quedan en carrera! El ‘Safety Car’ dará dos vueltas, tras las que habrá bandera verde.



¡Ya salen a pista los pilotos que tenían una vuelta menos, entre ellos Checo Pérez! Cuando completen los 4.307 metros del circuito de Zandvoort, se colocaran en las posiciones establecidas por Dirección de carrera.



Quedan solo cinco minutos para que se retome la acción en Zandvoort. El coche de seguridad dará dos vueltas alrededor de todo el trazado y cuando se retire, los pilotos ya podrán tirar a fondo.

Además, comunican que la reanudación será bajo ‘rolling start’,es decir, que los pilotos saldrán por detrás del coche de seguridad.

También anuncia Dirección de carrera que el uso de neumáticos intermedios es obligatorio. Hasta ahora era el compuesto de lluvia extrema el que se debía montar en estas situaciones.



¡La carrera se pondrá en marcha a las 17:14 peninsular, es decir, en 10 minutos! ¡Los pilotos ya están yendo a subirse a los monoplazas!

Le dicen al ‘rookie’ Liam Lawson que está llegando otra mancha de agua al circuito de Zandvoort. Ahora mismo no llueve con fuerza en el circuito, aunque ya se están empezando a colocar los coches en la posición de la resalida en el ‘pit-lane’.

Media hora bajo bandera roja y sigue sin haber noticias. La duración máxima de una carrera de Fórmula 1, incluida con las banderas rojas, puede ser de tres horas.



Dirección de carrera no ha dado ninguna comunicación sobre la hora en la que se va a retomar la carrera. Solo quedan ocho vueltas para la bandera de cuadros.

Dirección de carrera anuncia el orden de la resalida y Checo Pérez partirá tercero, ya que han cogido la clasificación que había en el sector anterior del accidente. Por delante tendrá a Verstappen y a Alonso, mientras que por detrás estarán Gasly y Sainz.



Ahora mismo, Fernando Alonso es segundo en el GP de los Países Bajos por detrás de Max Verstappen. Tercero es Pierre Gasly, que ha superado a Checo Pérez tras su salida de pista y su parada. El mexicano partirá sexto, por detrás de Carlos Sainz y Lewis Hamilton.

