Caroline Pimentel: Mi competencia soy yo

Me he podido mantener en la televisión por mi belleza natural y con el conocimiento de la profesión que hace la diferencia

“La belleza natural te hace sexi. Hay que hacer más ejercicios, comer más saludable, dormir bien. Me encanta promover lo que es la salud. No me inclino con el método de tener que hacerme una cirugía; respeto lo que hacen las personas, otras mujeres literalmente, porque es más común en las mujeres que en los mismos hombres, que también se han inclinado a esa misma faceta, porque siempre buscan el lado más fácil, pero yo me voy a lo saludable”.

Por José Zabala

New York- La reconocida comunicadora dominicana, Caroline Pimente, dijo sentirse muy cómoda con lo que está haciendo en la televisión de la ciudad de New York. La conductora de los programas El Corazón de la Medicina y Opción New York, asegura que su éxito en la televisión no solamente está reflejado solamente en la belleza, sino que es una combinación de: Conocimiento, disciplina, humildad, conexión con los televidentes y los entrevistados, belleza y un poquito de encanto, cadencia y el toque femenino que te la seguridad para manejar cualquier escenario.

La dominicana de la provincia de Santiago de los Caballeros, dijo que lo que más le gusta hacer en la televisión es representar orgullosamente a su país, poniendo en toque caribeño y encantado a todos los latinos que se toman su tiempo a ver sus programas favoritos y sobre todo los que ella conduce.

Su trabajo en la Televisión

“Tengo alrededor de nueve años en la televisión, pero de la mano del productor Eddy Heredia y la Opción New York tengo cinco años. Lógicamente son unas de las cosas de las que vengo trabajando desde que yo tuve a mis dos hijos, y es mantener la salud natural, o sea, un cuerpo natural basado en lo que yo como, en hacer ejercicios, en comer bien, entre otras cosas. No me inclino como a ese método de tener que hacerme una cirugía; respeto lo que hacen las personas, otras mujeres literalmente, porque es más común en las mujeres que en los mismos hombres, que también se han inclinado a esa misma faceta, porque siempre buscan el lado más fácil, pero yo me voy a lo saludable”.

Caroline Pimentel, también la conductora de un programa que se llama “El Corazón de la Medicina”, y dijo que es lo que más anuncian hoy en día. “De ahí yo vengo aprendiendo cada vez más de las cosas, cómo se debe vivir hoy en día para que sea más saludable para el cuerpo. Literalmente sí, porque en los medios de comunicación hay mucha competencia hoy en día, tienes que estar al día con todas las cosas, lo que está sucediendo, tratar de ser mejor cada día; pero la competencia generalmente es contigo misma, es con tu persona, tratar de aprender cada vez más y poder llevar ese mensaje al público. Las tres básicamente, porque para tu aparecer en la televisión tienes que verte bien, es algo normal, y también lo que es el conocimiento, claro que sí. Este es un medio donde tú tienes que aprender todos los días algo nuevo y dejarte guiar por las mejores manos, así como lo hago yo con el productor Eddy Heredia”, agregó la comunicadora.

Su clave para tener éxito en la comunicación .No tener miedo y aprender

“Bueno, en mi experiencia en lo que yo he venido aprendiendo es, que uno nunca debe desistir, prácticamente uno tiene que seguir moviéndose hacia delante, a veces cometemos errores, es normal en el ser humano, nadie es perfecto; pero aquí aprendemos y tratar de ser tú todo el tiempo. Una de las cosas que siempre me dicen, tratar de llegar al público, no solamente es pararte frente a una pantalla y aquí estoy yo, no, tratar de conectar con las personas, de que tú le caigas bien a las personas; generalmente tú no le vas a caer bien a todo el mundo, ni siquiera Jesucristo le gustaba a todo el mundo, verdad. Entonces es algo normal en la vida y más en este medio de comunicación” Comentó Pimentel.

Lo Positiva y lo Negativo de estar conducción en programa de televisión

“En lo positivo es en lo que Dios me ha convertido hoy en día, siempre hay que tratar de ayudar, esto es un medio que no a todas las mujeres se les hace muy fácil llegar, y tener la conexiones que yo tengo hoy en día y llegar al nivel que estoy en el mundo de la comunicación. En lo negativo es que, no puedes confiar en todo el mundo, ya que no todo el mundo es tu amigo, es un medio conflictivo, pero a la vez me encanta; uno tiene que quererlo, hay que amarlo, ya que es una de las cosas que a mí me apasiona. Sí, personas que yo he tratado de ayudar me han traicionado, es algo normal, y nada, yo los perdono”.

La Salud, imagen en la Televisión

“Soy una comunicadora natural. Lo natural lo hace sexi, si tú te pones a ver no todo el mundo, especialmente muchos hombres, conoce cuando una mujer se ve natural, en lo que refleja con sus gestos, su forma de ser, ser ella todo el tiempo, también incluye su cuerpo. Por eso me encanta promover lo que es la salud, que es una de las áreas que yo trabajo hoy en día en la conducción del programa “El Corazón de la Medicina”, y es que yo le exhorto a las personas, vamos a tratar de mejorar nuestro día a día para no tener que estar utilizando lo que son los medicamentos, hay que hacer más ejercicios, comer más saludable, dormir bien, y claro, usted se da su trago de vez en cuando y no hay ningún problema, pero todo con moderación tiene mejor solución”.

“Sí, siempre entramos en discusiones, ha pasado; pero mi posición siempre es, que lucir un cuerpo natural es mucho mejor que estar todo el tiempo en un quirófano. Todo depende la situación de cada mujer; respeto la mujer que quiera hacerse algo en su cuerpo, no hay ningún problema, pero para mí el que se quieran motivar conmigo y lucir siempre radiante y natural es mucho mejor para su salud, ya que sabemos que muchas jovencitas de hoy en día han perdido la vida por ese tipo cirugía estética que se han hecho en sus cuerpos, sin ni siquiera investigar a la persona que le están realizando este método”.

Aboga por más Educación en los Medios de Comunicación especialmente en la televisión. Con más preparación asegura tu permanencia en la pantalla chica

“Bueno, literalmente estudiar y saber relacionarte con las personas, nunca estar en círculos dónde te restan en vez de sumarte, siempre habrá alguien, ese ángel que te puede ayudar a seguir adelante e impulsarte para lograr tus sueños. Nunca renuncies a tus sueños porque sí se puede, claro que sí. Claro que sí, me siento comprometida ya que es un trabajo que le llevamos a la comunidad y hay que tener una gran responsabilidad para poder seguir llevando el contenido o las informaciones que nuestra comunidad siempre nos pide llevar a cabo, ya que somos bien vistos por muchos, tanto nacional como internacional”.

Caso de la entrevista con David Ortiz

Realmente sí me encantaría entrevistar a David Ortiz, conocer más de su vida, qué está haciendo, su vida empresarial, que va hacer ahora en su retiro, entre otras cosas. Con respecto al baile, eso era un baile que yo estaba realizando para el día de La Parada, ya que yo tengo el ritmo en la sangre dominicana, porque es el ritmo de la tambora, donde se siente el folklore, ese ritmo de los dominicanos que te hace vivir, el que compartimos con las demás personas.

Sí me molestó un poco porque jugaron con el vídeo cuando yo exactamente tenía una música bailando al ritmo de los tambores y la entrevista fue aparte, cuando yo dije que sí me encantaría entrevistar a David Ortiz.

Muchísimas gracias a todos ustedes mis seguidores por siempre ser fiel a mí y apoyarme a seguir el día a día con todo lo que he realizado.