El emergente urbano Chef Chaín, artista dominicano residente en los Estados Unidos, decidió tatuarse, en una de sus manos, el rostro del también urbano y controvertido artista Paramba, creando un gran revuelo en las redes sociales, especulando, sus numerosos seguidores, sobre los motivos que lo llevaron a cometer tan llamativa acción.”Muchas personas al ver mi tatuaje me preguntan si soy yo, pero, de inmediato, les aclaro que se trata de mi gran amigo Paramba. Que, aunque nos parecemos mucho físicamente, no se trata de mí, sino que el tatuaje me lo hice en su honor”, explicó el novel artista.

Con respecto a las razones que lo llevaron a someterse a un proceso tan doloroso y tortuoso y que, además, podría acompañarle el resto de su vida, Chaín contestó que “Paramba es como un padre para mí y lo llevo en el corazón. Una persona que Dios me envió y que se ha ganado mi respeto y cariño, debido a que ha sido un gran ejemplo en mi vida, porque es un gran artista y me ha apoyado, muchísimo, en mi carrera”, acotó.

Un apoyo que se hace evidente en la magnífica carta de presentación de Chef Chaín en el ambiente urbano, con un tema que ha tenido una espectacular aceptación y que para él ha sido un sueño hecho realidad. “Yo vengo desde abajo. Dejé la cocina porque la música siempre ha sido mi gran pasión desde niño y gracias a Dios, este año grabamos el tema “Que se joda to”, un featuring con Paramba, Bulin 47 y Ceki Viciny que, en apenas tres semanas, tiene un millón y pico de views en youtube”, comentó orgulloso.

Una carrera que, a juzgar por sus próximos pasos, seguirá dando de qué hablar en el ambiente artístico. “Pronto sacaremos un tema muy picante con el Mega, titulado “Bobo e lo que hay” con la producción de DJ Plano, que estamos seguros va a ser otro éxito”, afirmó entusiasmado.