Carolina Mejía lidera ranking de imagen positiva entre alcaldes de América Latina

Bartolo García

SANTO DOMINGO, RD.– La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, encabeza el ranking de imagen positiva entre alcaldes capitalinos de América Latina, según un estudio reciente de la firma CB Global Data.

De acuerdo con los resultados publicados, Mejía obtuvo un 60.1 % de valoración positiva, superando a figuras como Clara Brugada, de Ciudad de México; Reyna Rueda, de Managua; Ibaneis Rocha, de Brasilia; y Jorge Macri, de Buenos Aires.

El informe posiciona a la alcaldesa dominicana como una de las líderes municipales mejor valoradas de la región, destacando su impacto en la transformación urbana y la proyección internacional de la ciudad.

La gestión de Mejía ha estado enfocada en la eficiencia, la transparencia y la cercanía con la ciudadanía, lo que ha contribuido a fortalecer su imagen pública.

Entre las principales acciones de su administración se destacan la entrega de más de 210 parques y plazas, así como la implementación de programas de formación técnico-profesional a través de iniciativas como Centro Futuro.

Asimismo, ha impulsado la recuperación de espacios emblemáticos como el malecón de Santo Domingo, consolidándolo como un punto clave de recreación y encuentro para los ciudadanos.

Según la metodología del estudio, se realizaron más de 18,000 encuestas digitales entre el 16 y el 22 de marzo, con un nivel de confianza del 95 %.

Carolina Mejía, quien en 2020 se convirtió en la primera mujer en dirigir la capital dominicana y fue reelecta en 2024, continúa consolidándose como un referente político en la región y proyectando a Santo Domingo como una ciudad moderna y competitiva.