Carolina Mejía impulsa propuesta de crecimiento para fortalecer el potencial de Hato Mayor

Bartolo García

La aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carolina Mejía, desarrolló una agenda de trabajo en la provincia Hato Mayor, donde reafirmó su compromiso de promover iniciativas enfocadas en la creación de empleos, el fortalecimiento del aparato productivo y el desarrollo económico de las provincias con mayor potencial del país. La visita formó parte de su recorrido nacional para escuchar las necesidades de las comunidades y construir una propuesta de gobierno cercana a la población.

Durante una entrevista concedida al programa Acceso Radio, transmitido por Azúcar 89.1 FM, Mejía resaltó que Hato Mayor cuenta con importantes fortalezas en sectores como la agricultura, la ganadería, el turismo y la minería, asegurando que estos recursos deben convertirse en mayores oportunidades de bienestar y crecimiento para sus habitantes.

La dirigente política también destacó la necesidad de impulsar proyectos de infraestructura que permitan acelerar el desarrollo de la región. En ese sentido, recordó la deuda histórica con Sabana de la Mar respecto a la construcción de una terminal portuaria, una obra que, afirmó, tendría un impacto positivo tanto para esa comunidad como para la vecina provincia de Samaná, fortaleciendo el turismo y la actividad comercial.

Asimismo, valoró diversas inversiones que ejecuta el Gobierno del presidente Luis Abinader, entre ellas la expansión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la presencia del INFOTEP y la construcción de nuevas plantas de tratamiento, iniciativas que consideró fundamentales para elevar la calidad de vida de los ciudadanos y ampliar las oportunidades de desarrollo.

Como parte de su agenda, Carolina Mejía participó en la segunda edición de los Premios Orgullo Hato Mayor, organizados por la diputada Carmen Ligia Barceló, donde fueron reconocidos estudiantes y docentes destacados de la provincia. Durante su intervención, subrayó que la educación continúa siendo el principal motor para transformar la sociedad y abrir nuevas oportunidades para las futuras generaciones.

La aspirante presidencial también sostuvo reuniones con dirigentes provinciales, municipales y distritales del PRM, además de encuentros con empresarios, productores y líderes comunitarios. En estos espacios escuchó planteamientos sobre las principales necesidades de la provincia y conversó sobre estrategias para fortalecer la economía local mediante alianzas con los sectores productivos.

La jornada concluyó con visitas a empresas vinculadas a la producción y los servicios, reafirmando su interés de mantener un contacto permanente con quienes impulsan el empleo y la economía de la provincia. Carolina estuvo acompañada por Carmen Ligia Barceló, Héctor Rosa, Santiago Zorrilla, Jonás Rivera y otros dirigentes políticos y comunitarios, reiterando su compromiso de promover una visión de desarrollo basada en el orden, la firmeza, la cercanía con la gente y el aprovechamiento del potencial económico del Este.